Чья потеряшка? Собака хаски молодая сидит на ул Чернышевского

Чья потеряшка? Собака хаски молодая сидит на ул. Чернышевского.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ирина:

Чья потеряшка? Собака хаски молодая сидит на ул. Чернышевского

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