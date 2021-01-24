Рамадан 2021: Дата начала и конца священного праздника, что можно и нельзя делать

Пост очень важен для мусульман, ведь для них это не просто отказ от человеческих нужд, а время духовного очищения.

Ознакомьтесь с одним из самых важных праздников в исламской культуре

Рамадан для мусульман – священный и почитаемый месяц поста, когда в светлое время суток запрещено принимать пищу и пить воду. Именно так происходит укрепление духовной веры. Поэтому каждый приверженец ислама должен знать, какого числа начинается и когда заканчивается пост в 2021 году.

Что представляет собой Рамадан

Для всего мусульманского мира Рамадан — самый значимый праздник, ведь именно с ним связывают историю написания Корана. В этом месяце пророку Мухаммеду были открыты первые откровения от Всевышнего, которые стали основой священного писания и центральным его столпом. Сам по себе Рамадан — один из пяти столпов ислама.

Пост очень важен для мусульман, ведь для них это не просто отказ от человеческих нужд, а время духовного очищения. В пост отмечены очень важные дни. Это ночь предопределения – Лейлат аль-кадр, когда Аллах вершит судьбы людей.

Последние десять дней считаются самыми священными, поэтому мужчины проводят много времени в мечети, совершают итикаф, то есть духовное уединение. И завершается пост одним из главных праздников для мусульман – Ураза байрамом.

Во время поста в исламских странах сокращаются рабочие дни идет резкий спад в деловой сфере, но усиливаются религиозные настроения, а обычная жизнь начинается вечером и длится всю ночь.

Нарушение поста считается страшным грехом. Если это произошло по уважительной причине, то разрешается продлить его на несколько дней. Если пост не соблюдается из-за плохого здоровья, то мусульманин все равно должен выплатить долг, например накормить бедняка.

Когда начинается и когда заканчивается Рамадан в 2021 году

Фиксированной даты начала священного поста нет, так как в исламе для вычисления дат религиозных праздников используют лунный календарь, который до 2016 года в некоторых мусульманских странах использовался как официальный.

Чтобы узнать, какого числа начинается и когда заканчивается Рамадан в 2021 году, нужно изучить лунный календарь. Год, как и по григорианскому календарю, делится на 12 месяцев, но есть отличие – в каждом лунном месяце 29 или 30 дней. И новый месяц начинается с появление на небе полумесяца.

Рамадан – девятый месяц лунного календаря, он начнется 13 апреля. В некоторых источниках указана дата 12 апреля, но пост принимается только с первыми лучами солнца.

Продлится ровно 30 дней, закончится 12 мая. В четверг 13 мая начинается трехдневный праздник Ураза байрам, или День разговения.

С 8 по 9 мая пройдет Ночь могущества. Это день, когда пророку открылись первые откровения. В такое время принято читать Коран и просить у Аллаха искупления за все грехи.

Что можно и нельзя во время поста

Рамадан – месяц, когда каждый пытается обуздать свои инстинкты и человеческие страсти, так он вырабатывает силу воли, смирение, очищает свое тело и душу от грехов. Поэтому каждый мусульманин еще с юных лет знает, что можно и нельзя во время священного поста.

С наступлением рассвета и звучания утренней молитвы в мечети, приверженцы ислама не должны принимать пищу, лекарства, пить воду, курить, вступать в интимные отношения и даже обнимать или разглядывать женщину. Нельзя громко слушать музыку, развлекаться и вести себя неподобающим образом.

В дни поста предусмотрен ранний прием пищи – сухур и вечерний, после захода солнца – ифтар, который начинается с разговения финиками или водой.

Каждое утро мусульмане должны произносить ният – если он не прочитан, значит, пост нарушен.

В течение священного месяца очень важно совершать добрые дела, раздавать милостыню нуждающимся, заниматься благотворительностью, а также читать Коран и посвящать больше времени благочестивым поступкам и размышлениям.

Отказаться от поста могут будущие и кормящие мамы, а также пожилые и больные люди, в то числе и с душевными расстройствами. Также путники могут днем пить и есть, правда, потом им придется все восполнить.

Также те, кто по состоянию здоровья не смог держать пост, обязан отдать долг. За каждый пропущенный день он должен накормить нищего — и не просто куском хлеба. Потраченная сумма должна равняться той, которую он тратит на еду в обычный день.

Интимная близость в светлое время суток – самое серьезное нарушение поста. За такой поступок придется продлить пост на 60 дней или нужно будет накормить 60 бедняков. При этом наказание приравнивается к одному дню нарушения.

Ураза байрам

Священный пост заканчивается одним из главных и древних праздников в мусульманском мире. Для верующих это важный день, который нужно провести так, чтобы он запомнился на всю жизнь.

С таким праздником поздравляют не только родных и знакомых, но и прохожих. В этот день принято ходить в гости или принимать гостей, дарить и получать подарки. Во многих городах организуются ярмарки и концерты, в села приглашаются театры и цирки. Праздник длится 3 дня, на это время закрываются все магазины, школы и другие общественные места.

Накануне праздника все просят друг у друга прощения, чтобы встретить Ураза байрам с чистой душой и помыслами.

Может показаться, что Рамадан – жестокое испытание, но на самом деле мусульмане ждут его с нетерпением и считают по лунному календарю, когда в 2021 году начнется пост и какого числа он закончится. Для каждого верующего это не время ограничений, а возможность поразмыслить над своей жизнью, почитать Коран и больше молиться.

Итоги

В 2021 году Рамадан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. В пост после восхода и до захода солнца не разрешено есть, пить, курить, развлекаться, вступать в интимную связь. Пост заканчивается одним из основных праздников – Ураза байрам, который длится 3 дня.

Источник: kleo.ru