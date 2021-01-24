20 лет это какая свадьба

Отношения супругов к этой дате становятся поистине красивыми и гармоничными, ведь их любовь существует уже 20 лет, несмотря ни на какие жизненные испытания.

20 лет совместной жизни—сильный рубеж

Через 20 лет со дня свадьбы супруги входят в новый этап отношений, ведь прожитые вместе годы были наполнены не только радостными и счастливыми моментами, но и проблемами, бытовыми неурядицами и неудачами. Но пара сумела преодолеть все трудности и сохранить свой брак, сделав его крепче и гармоничнее!

Если промежуточные даты супруги в таком возрасте обычно не отмечают, в частности, 18 и 19 лет со свадьбы, то двадцать лет совместной жизни стоит отпраздновать в кругу родных и близких. Какие презенты принято дарить и как организовать праздник в честь фарфоровой свадьбы? Подскажет портал Свадьбаголик.ru.

Фарфоровая свадьба (20 лет): символика юбилея

Символом двадцатилетия брачного союза является китайский фарфор, который еще называют «белым золотом», ведь он издавна дорого ценится людьми благодаря своей элегантной красоте. Так и отношения супругов к этой дате становятся поистине красивыми и гармоничными, ведь их любовь существует уже 20 лет, несмотря ни на какие жизненные испытания. Такой благородный материал, как фарфор, идеально подчеркивает всю ценность брака спустя 20 лет со свадьбы, ведь прожить столько вместе способна не каждая пара.

Но стоит помнить, что фарфор – достаточно хрупок, поэтому с ним нужно обращаться внимательно и аккуратно. Так и союз с 20-летним стажем требует бережного «отношения» к себе: супруги должны ценить и понимать друг друга, идти на уступки и находить компромисс в любом споре, тогда их брак продлится еще много-много лет.

Празднование 20 годовщины свадьбы: традиции, меню и дресс-код

Фарфоровая свадьба – уникальное событие в жизни супружеской пары, потому к организации этого праздника стоит отнестись с особой ответственностью, продумав как место празднования, так и его меню, дресс-код и др.

Традиции 20-й годовщины

Какая годовщина свадьбы обходится без красивых ритуалов и традиций. 20 лет со дня свадьбы – не исключение! На этот юбилей принято покупать красивый фарфоровый сервиз, которым и следует сервировать стол на праздник. Если дома уже есть такой набор, то его принято разбивать «на счастье». Ритуал замены старого сервиза на новый свидетельствует о благополучии семьи, а разбившаяся посуда сулит супругам в дальнейшем достаток и финансовую стабильность.

Меню и сервировка

Организовать празднование 20-летней годовщины свадьбы можно как в ресторане, так и дома. В последнем случае стоит продумать сервировку стола, которая должна подчеркивать символику праздника. Для этого можно использовать посуду, вазы или красивые статуэтки из фарфора. По поводу меню особых рекомендаций нет: все на усмотрение супругов и их родных.

Завершающим угощением праздничного вечера должен стать эффектный торт, с помощью которого можно намекнуть о тематике события. Например, это может быть топпер на верхушке торта в виде двух красивых фарфоровых чашечек, олицетворяющих супругов, либо цифра «20», символизирующая количество лет совместной жизни. Еще одна креативная идея, которая подойдет для фарфорового юбилея, – торт в виде чайного сервиза, конечного же, съедобного. Однако для создания такого шедевра придется поискать профессионального мастера!

Дресс-код

Что надеть на юбилей свадьбы 20 лет? Выбирайте элегантную и изысканную одежду: жена может облачиться в платье, красивый костюм, юбку с блузкой, а муж – в рубашку с брюками или даже костюм. Фарфоровая свадьба – утонченный праздник, и сама его благородная символика требует соответствующих нарядов.

Что подарить на фарфоровый юбилей свадьбы?

Говоря о фарфоровой годовщине спустя 20 лет со дня свадьбы, первое, что приходит в голову – это выбор подарков, ведь какой юбилей свадьбы обходится без вручения милых тематических презентов по этому поводу. Какие есть идеи?

Презенты супруге/супругу

Выбор подарка своей второй половинке – это одновременно простое и сложное задание, ведь вроде супруги и знают вкусы друг друга, но так хочется не просто презентовать что-то нужное и полезное, но и удивить своим креативом. Что подарить на 20 лет совместной жизни?

Супругу можно приобрести фарфоровую кружку с оригинальной надписью, пепельницу, символичную статуэтку. Супруге можно преподнести эксклюзивные фарфоровые украшения (серьги, браслет и т.п.), красивую фарфоровую шкатулку для украшений, набор для чаепития, символичную статуэтку, вазу.

Совет для мужа: если жена увлекается творчеством и любит творить своими руками, подарите ей сертификат на мастер-класс по созданию украшений из холодного фарфора. Супруга будет в восторге от такого креативного подарка, ведь она не только получит бурю положительных эмоций, но и унесет домой уникальное украшение, созданное своими руками.

Подарки родственникам и друзьям

Если вас пригласили на празднование 20 годовщины свадьбы, то в качестве презентов подойдут такие вещи, как:

символичная статуэтка,

куклы из фарфора, похожие на юбиляров,

фарфоровая посуда (столовая или декоративная), в том числе, с инициалами супругов,

парные кружки для чаепития,

фарфоровая шкатулка для фото или важных документов,

эффектная ваза для цветов с инициалами супругов или вензелем семьи.

Если супруги – креативные люди, то им можно подарить сертификат на мастер-класс по росписи фарфора, на котором они разрисуют фарфоровую тарелку. Такой подарок надолго запомнится юбилярам, а вещь, созданная ими своими руками, станет фишкой их интерьера.

Поздравления

Подготовьте для супругов не только полезные и интересные подарки, но и поздравления с годовщиной свадьбы 20 лет. Не любите говорить на людях? Есть альтернативные варианты, которые ничем не хуже стандартных пожеланий: