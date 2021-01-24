Больно ли вырывать зуб мудрости?

Начитавшись и наслушавшись историй о жуткой боли во время удаления зубов, человек затягивает с визитом к доктору, провоцируя осложнения, которых можно избежать при своевременном обращении за помощью.

Иногда зубная бол может стать настоящей мукой

Удаление, а по-научному экстракция зуба мудрости – процесс довольно ответственный и сложный ввиду того, что корни восьмых моляров в большинстве случаев имеют массивную и изогнутую корневую систему. Также для них характерно нестандартное расположение в костной ткани челюсти, поэтому подобные операции стоматология квалифицирует как сложные.

Резонный вопрос, который возникает у каждого пациента с показаниями на экстракцию восьмого моляра – больно ли удалять зуб мудрости? Сегодня будет подробно рассказано об этапах проведения экстракции, об использующихся анестезирующих препаратах нового поколения и о том, болезненно ли проходит удаление.

Из страха перед стоматологическим креслом многие люди предпочитают тянуть с визитом к врачу, добиваясь тем самым серьезных осложнений в виде ухода гнойного содержимого под корень, образования флегмоны и даже развития заражения крови. Поэтому стоит пересилить свой страх, понимая, что стоматологи сейчас используют качественные обезболивающие препараты и постоянно совершенствуют профессиональные навыки, чтобы процедура удаления прошла максимально гладко и комфортно для пациента.

Показания к удалению восьмерки

Удалять зуб мудрости или попытаться его сохранить – вопрос, на который может ответить только опытный стоматолог, исходя из клинических симптомов, беспокоящих пациента, направления роста зуба, присутствия воспалительного процесса и прочих факторов. Вот список показаний, при наличии которых от проблемного моляра стоит избавиться:

аномальное расположение восьмерки в челюстной кости – когда зуб мудрости растет ровно, это, скорее, исключение, чем привычная ситуация. Чаще восьмерка прорезывается под наклоном, повреждая ткани щеки, языка, разрушая корни соседних здоровых зубов (иногда они растут горизонтально, даже не показываясь на поверхности десны, обнаружить моляр можно только на рентгеновском снимке);

перикоронит или чересчур медленное прорезывание моляра – это непрямое показание к удалению, если зуб просто накрыт капюшоном, тогда врач может снять часть мягкой ткани, во избежание воспалительного процесса. Удаление проводится только тогда, когда пациент слишком затянул с визитом к стоматологу;

кариозный процесс – поскольку полноценно ухаживать за восьмыми молярами сложно, нередко это приводит к развитию кариеса из-за скопления бактериального налета в десневом капюшоне;

воспалительный процесс – если инфекция поразила и мягкие ткани десны, то лучше не затягивать с удалением проблемного зуба, это может привести к развитию флюса или формированию гнойной кисты.

Как уже говорилось, стоит ли удалять зуб – решать только лечащему врачу. Практика зарубежных и российских стоматологов расходится, если европейские доктора предпочитают проводить экстракцию восьмых моляров сразу, то российские не спешат с удалением (если зуб вырос, значит, он нелишний). Поэтому, если стоматолог настаивает на немедленной операции – значит, на то есть веские показания.

Процесс удаления

Больно ли вырывать зуб мудрости – зависит не только от психологического настроя самого пациента (если он напряжен, напуган и не желает сотрудничать со стоматологом, процесс действительно может пройти не так гладко и привнести болевые ощущения). Еще один фактор, влияющий на ход операции – это разновидность удаления, простое вмешательство будет проводиться или сложное. Сначала нужно рассмотреть простое удаление зуба мудрости.

Простое удаление

Простая экстракция предполагает использование только стоматологических щипцов и элеваторов, в процессе не проводится разрезание мягких тканей десны, не разделяются корни и не используется бормашина для высверливания кости. Такая процедура, тем более проведенная качественно и аккуратно, не сопровождается болями во время экстракции и после нее. Проходит простое удаление в несколько этапов:

Сбор анамнеза . Врач расспрашивает пациента о жалобах, проводит наружный осмотр, при необходимости – рентгенографию. Изучается история болезни, оценивается аллергическая предрасположенность, выясняются сопутствующие заболевания, измеряется уровень артериального давления. Все эти факторы могут напрямую повлиять на ход операции.

. Врач расспрашивает пациента о жалобах, проводит наружный осмотр, при необходимости – рентгенографию. Изучается история болезни, оценивается аллергическая предрасположенность, выясняются сопутствующие заболевания, измеряется уровень артериального давления. Все эти факторы могут напрямую повлиять на ход операции. Проведение анестезии . Большинство стоматологических клиник предпочитают удалять зубы мудрости, используя местное обезболивание. Экстракция под общим наркозом проводится по критическим показаниям и только в условиях стационара, под контролем анестезиолога.

. Большинство стоматологических клиник предпочитают удалять зубы мудрости, используя местное обезболивание. Экстракция под общим наркозом проводится по критическим показаниям и только в условиях стационара, под контролем анестезиолога. Извлечение зуба из лунки при помощи элеваторов и щипцов . Элеватор – это специальное приспособление, состоящее из ручки грушевидной формы, стержня и рабочей части, выполняющей роль рычага. Она прикладывается к удаляемому моляру, опираясь на стенку лунки или соседний зуб. Простая экстракция длится от 5 до 15 минут, иногда процесс может занять 30–40 минут, после чего начинается завершающий этап.

. Элеватор – это специальное приспособление, состоящее из ручки грушевидной формы, стержня и рабочей части, выполняющей роль рычага. Она прикладывается к удаляемому моляру, опираясь на стенку лунки или соседний зуб. Простая экстракция длится от 5 до 15 минут, иногда процесс может занять 30–40 минут, после чего начинается завершающий этап. Извлечение оставшихся частей зуба из лунки и промывание раны антисептическими растворами . Если на то есть показания, врач ставит инъекцию противовоспалительного препарата.

Процесс не сопровождается болевыми ощущениями, поскольку анестезия все еще продолжает действовать. Далее врач дает рекомендации по правильному уходу за лункой в восстановительном периоде.

Сложное удаление

У пациентов, которым приходилось рвать зуб мудрости в советское время, страх перед стоматологами остался на долгие годы, ведь раньше процедура проводилась болезненно и длилась несколько часов подряд. В современных клиниках для разделения корней восьмого моляра и уменьшения объема костной ткани используют бормашину со специальным бором, щипцы, элеваторы и прочее оборудование.

Раньше кабинеты стоматологов были оборудованы плохо, врачу приходилось разделять корни с помощью долота и молотка. Коронковую часть зуба предварительно обламывали, а на межкорневую перегородку помещали острие долота, по которому стучали молотком. Если стоматолог обладал сноровкой, разделить корень он мог за 1–2 удара, в сложных случаях процедура затягивалась на несколько часов.

Возможно, этот факт, сохранившийся в памяти многих пациентов, когда удалять восьмерки было очень больно, пугает их до сих пор, заставляя затягивать визит к доктору.

Чаще всего зуб мудрости располагается неправильно, растет под наклоном, поэтому перед удалением необходима рентгенография. Практически ни один стоматолог не возьмется за экстракцию без изучения рентгеновского снимка, если только ситуация не критическая, когда нет времени или возможности провести исследование. Выдергивать сложную восьмерку врач также будет в несколько этапов:

Сбор анамнеза. Подготовка к экстракции – снятие твердых зубных отложений, промывание ротовой полости антисептиками. Проведение анестезии в необходимой дозировке, чтобы с уколом пациент мог не чувствовать боль 2–3 часа подряд. Разрезание мягких тканей десны, разделение корней при помощи бормашины и их извлечение. Очищение лунки от остатков костной ткани, корней и опилок. Сглаживание острых краев лунки при помощи бормашины или костных кусачек. Промывание раны антисептическими растворами и инъекция противомикробного лекарства (по показаниям). Ушивание краев раны, во избежание занесения туда инфекции.

Особое внимание уделяется пациентам, у которых восьмой моляр ретинированный, то есть не прорезавшийся

С такой проблемой сталкиваются многие люди, когда зубной ряд не располагает достаточно места для полноценного прорезывания. При этом возникают резкие боли в десне, поскольку растущий вбок или горизонтально моляр не виден над мягкой тканью, а изнутри толкает соседний зуб. Если зуб сверху все же прорезался, но накрыт капюшоном десны, это часто вызывает серьезные нагноения. Такие ситуации требуют немедленного хирургического вмешательства.

Методы удаления без боли

Чтобы удаление проблемных восьмых моляров проходило безболезненно, стоматологи обладают рядом анестезирующих препаратов, которые подбираются в зависимости от клинической ситуации. Раньше экстракцию проводили, применяя препарат Новокаин, который неплохо обезболивал и считался малотоксичным веществом. Однако в ходе испытаний было подтверждено большое количество различных осложнений после его применения, от аллергических реакций до анафилактического шока.

На сегодняшний день существуют гораздо более эффективные и безопасные препараты, позволяющие провести экстракцию быстро и безболезненно. Также распространенным препаратом является Лидокаин – его используют в большинстве бюджетных стоматологий, препарат показывает неплохие результаты обезболивания, которые в несколько раз превосходят показатели Новокаина.

На средство редко бывает аллергическая реакция, однако при длительных манипуляциях врачам приходится вводить большую дозу вещества от 3 до 10 мл. Для введения Лидокаина используют пластмассовые шприцы с не очень острыми иглами, из-за чего после операции пациент ощущает сильные боли. Это объясняет факт, почему больно глотать после экстракции, а дискомфорт интенсивно отдает в ухо и горло.

Чтобы избежать боли и дискомфорта для пациента во время удаления, стоматологи отдают предпочтение препаратам артикаинового ряда, таким как Ультракаин, Септанест, Убистезин

Они вводятся с помощью карпульных металлических шприцов, ампулу не нужно при этом вскрывать, исключается контакт с воздухом, а доза адреналина, предназначенного для продления срока заморозки точна. Это сводит к нулю риск осложнений в виде учащенного сердцебиения, головокружений и паники. Для ослабленных пациентов, инвалидов, беременных женщин и подростков больше подходят инъекции Скандонеста – этот препарат не вызывает расширения сосудов и не содержит адреналина.

Почему после экстракции боль сохраняется

Множество пациентов после проведения удаления зуба мудрости сталкиваются с интенсивными болями в восстановительном периоде, при этом они не знают, отчего возникает дискомфорт и как долго он продлится. Выраженность болевого синдрома здесь может зависеть от того, нижний или верхний зуб мудрости был удален, простая или сложная процедура проводилась, а также каков индивидуальный болевой порог у пациента.

Нужно уточнить, что при удалении зуба снизу боль в восстановительном периоде будет более выраженной. Нижняя челюсть более массивна по сравнению с верхней, а моляры имеют более изогнутую и толстую корневую структуру. Поэтому экстракция на нижней челюсти чаще проводится в сложных вариантах, а поврежденные мягкие ткани болят сильнее.

Причина боли кроется в том, что сама процедура удаления – это травма, она связана с воспалительным процессом, протекающим на фоне отечности тканей и дискомфорта. Симптоматику не назовешь приятной, но при нормальном заживлении лунки признаки проходят спустя 2–3 суток. Для этого достаточно соблюдать врачебные рекомендации.

В некоторых случаях сильная боль сохраняется до недели, а для ее облегчения пациенту приходится постоянно принимать анестезирующие препараты

Если через 2–3 суток после удаления появились опасные признаки, стоит повторно обратиться к стоматологу. К таким симптомам относят сильную отечность мягких тканей, повышение температуры тела, появление резкого неприятного запаха из лунки, острая боль в челюсти, отдающая в висок, горло, ухо, шею.

Скорее всего, у пациента развился альвеолит – воспаление лунки. Возникает проблема, если человек не принимал антибиотики, прописанные врачом после экстракции, начал проводить полоскание рта в первые сутки после удаления или постоянно трогал лунку языком. Врач определит причину симптоматики и назначит необходимое лечение.

Как предупредить болевые ощущения

Чтобы снизить риск воспалительных процессов в лунке и развития болевого синдрома, врач дает пациенту рекомендации, как вести себя сразу после экстракции:

держать между зубами стерильный тампон, который закладывается для остановки десневого кровотечения не менее 20 минут;

воздержаться от приема пищи на 2–3 часа после удаления;

принять таблетку обезболивающего препарата в первые 1–2 часа после того, как корень зуба мудрости был удален, подойдет Кеторол, Кетанов, Баралгин;

избегать курения, алкогольных напитков, острой пищи, горячих и холодных напитков, физических нагрузок в первые сутки;

проводить полоскание антисептическими растворами Фурацилин, Хлоргексидин, отваром ромашки, начиная со вторых суток после экстракции (раньше этого делать нельзя, чтобы в лунке сформировался кровяной сгусток, он будет защищать рану от проникновения инфекции);

прикладывать антисептические мази и гели на пораженную область – Метрогил Дента, Асепта, Холисал, Солкосерил.

Антибактериальные препараты обычно назначаются в случаях, когда вырвали зуб, окруженный нагноением либо рядом располагался флюс. Тогда пациент обязан принимать препараты не менее 5–7 дней подряд, во избежание повторных осложнений

Как видно, современная стоматология шагнула далеко вперед, давая пациентам возможность удалить проблемные зубы безболезненно и с наименьшим риском осложнений. Препараты, использующиеся сегодня для анестезии, не вызывают побочных эффектов и аллергии, обладают быстрым и продолжительным действием, позволяя свести дискомфорт к минимуму. После экстракции не нужно идти на прием к стоматологу повторно снимать швы – врачи используют саморассасывающиеся нитки, поскольку они избавляют ткани от дополнительного травмирования.

Немаловажным моментом является психологический настрой самого пациента. Начитавшись и наслушавшись историй о жуткой боли во время удаления зубов, человек затягивает с визитом к доктору, провоцируя осложнения, которых можно избежать при своевременном обращении за помощью. Поэтому не стоит бояться стоматологического кресла – доктор сделает все возможное, чтобы пациент не испытал дискомфорта, а страх перед зубными врачами остался в прошлом.

Источник: pcvoice.ru