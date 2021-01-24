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3200 участников незаконных акций за Навального задержали в России. Список задержанных от ОВД-инфо

10:10 24.01.2021 Фото: t.me/teamnavalny
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На утро 24 января в Москве насчитали 1224 человека, доставленных в отделы полиции с мест, где проводились акции. В Питере - 485, в Новосибирске задержанных не менее 96.

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На акции протеста 23 января в Санкт-Петербурге

В субботу, 23 января, по всей России прошли незаконные акции в поддержку Алексея Навального. Напомним, что он был арестован 17 января сразу после прилета в Москву из Берлина. Суд определил, что он проведет в СИЗО 30 суток - до 15 февраля. ФСИН намеревается заменить ему условный срок на реальный. Субботняя массовая акция не была согласована властями. Народ требовал освободить Навального.

В штабе оппозиционера произошедшее назвали "самой масштабной всероссийской акцией протеста в современной истории". Сторонники Навального намерены повторить акцию.

Стоит отметить, что значительную часть задержанных отпускали из отделов полиции без протокола. По данным ОВД-инфо на утро 24 января, задержали около 3200 человек по всей стране.

Портал ОВД-инфо опубликовал список задержанных на акциях в поддержку Навального 23 января.

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От редакции

Чем объяснить массовость акции?

Аноним, 24 января 2021 10:20
Какая есть нынче возможность высказать недовольство действительностью?
Истмат, 24 января 2021 11:00
Хм, странно - просмотров в инторнэтах много, а выходящих побузить - несопоставимо мало. Задержанных ещё мнньше. Что-то тут не складывается, а, снежинки? Какие-то вы трусоватые и инфантильные....
аноним, 24 января 2021 11:05
Народ не доволен уровнем жизни, вот и всё объяснение. К сожалению, чем дальше, тем хуже.

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