3200 участников незаконных акций за Навального задержали в России. Список задержанных от ОВД-инфо

На утро 24 января в Москве насчитали 1224 человека, доставленных в отделы полиции с мест, где проводились акции. В Питере - 485, в Новосибирске задержанных не менее 96.

На акции протеста 23 января в Санкт-Петербурге

В субботу, 23 января, по всей России прошли незаконные акции в поддержку Алексея Навального. Напомним, что он был арестован 17 января сразу после прилета в Москву из Берлина. Суд определил, что он проведет в СИЗО 30 суток - до 15 февраля. ФСИН намеревается заменить ему условный срок на реальный. Субботняя массовая акция не была согласована властями. Народ требовал освободить Навального.

В штабе оппозиционера произошедшее назвали "самой масштабной всероссийской акцией протеста в современной истории". Сторонники Навального намерены повторить акцию.

Стоит отметить, что значительную часть задержанных отпускали из отделов полиции без протокола. По данным ОВД-инфо на утро 24 января, задержали около 3200 человек по всей стране.

Портал ОВД-инфо опубликовал список задержанных на акциях в поддержку Навального 23 января.