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По фактам применения насилия к полицейским на незаконных акциях в Москве возбудил дела СК

11:09 24.01.2021 Фото: pixabay.com
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Как сообщили в ведомстве, продолжаются проверки по фактам участия в несанкционированном мероприятии.

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СК возбудил дела по фактам насилия в отношении полицейских на акции в Москве

Следователи возбудили в Москве уголовные дела по фактам противоправных действий на несанкционированной акции в центре Москвы, в том числе о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова.

"По результатам проведенных доследственных проверок следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала она.

Согласно версии следствия, 23 января агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии вблизи Сретенского бульвара в центре Москвы, в ответ на законные требования представителей правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, ударили сотрудника Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать. Кроме того, неизвестные распылили слезоточивый газ в сторону двух стражей правопорядка при пресечении ими незаконных действий. Иванова добавила, что на Пушкинской площади один из участников акции избил сотрудника ОМОН, а на Цветном бульваре собравшиеся блокировали двигавшийся автомобиль, повредили его, а также распылили водителю в лицо слезоточивый газ.

"Следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото- и видеоматериалов с зафиксированными противоправными действиями, по результатам чего действиям участников несанкционированной акции будет дана оценка", - сообщила Иванова. Следствие продолжает ряд доследственных проверок по фактам участия в несанкционированном мероприятии.

Как сообщил ранее источник, водитель машины на Цветном бульваре получил травму глаза, сам автомобиль принадлежит ФСБ. Как передавали корреспонденты ТАСС, во время несогласованных акций на Пушкинской площади, на Страстном и Цветном бульварах, на Трубной площади и рядом с СИЗО "Матросская Тишина" произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейских и омоновцев избивали, срывали с них шлемы, кидали в правоохранителей снежки, бутылки, фаеры, петарды, куски льда. В ответ проводились жесткие задержания с применением специальных средств. Кроме того, участники незаконной акции перекрывали движение транспорта на Большой Дмитровке, на Страстном бульваре и на Садовом кольце.

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