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В лобовом ДТП с Hyundai-IX35 и Land Cruiser Prado погибли 3 человека на "Чуйском тракте" в Новосибирской области

12:08 24.01.2021 Фото: УГИБДД по Новосибирской области
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Женщина на "Хендай" не успела завершить маневр обгона и влетела в "Тойоту". В смертельной аварии, которая произошла на трассе Р-256 в Черепановском районе, пострадали два человека.

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ДТП случилось из-за того, что один из водителей не успел закончить маневр обгона

В аварии в Новосибирской области погибли три человека. Две женщины умерли на месте происшествия, мужчина скончался уже в больнице. ДТП произошло в Черепановском районе в субботу.

— 23 января, в 14:40 в Черепановском районе на 126 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» 31-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай IX35», ехавшая со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, обгоняя грузовик не успела закончить маневр и столкнулась с ехавшим по встречное полосе автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», за рулем которого был 37-летний водитель, — пояснил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

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Две женщины умерли на месте происшествия, мужчина скончался уже в больнице

В результате аварии на месте происшествия погибли две женщины: водитель и 32-летняя пассажирка «Хендая». Позже, от полученных травм в больнице скончался 40-летний пассажир «Тойоты». В ДТП пострадали также пассажир «Хендая» и водитель внедорожника.

В настоящее время сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

23 января 3 жертвы ДТП новосибирская область погибли черепаново
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