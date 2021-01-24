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Кто сможет стать президентом России: Меняют требования к кандидатам на высший пост

14:12 24.01.2021 Фото: pixabay.com
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Кроме этого, в законопроекте уточняются положения, связанные с ограничением на замещение должности президента более двух сроков. Они не касаются главы государства, который на данный момент исполняет эти полномочия.

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Следующий президент должен проживать в стране как минимум 25 лет и не иметь иностранного гражданства

В России предлагают доработать законы о выборах и референдумах, чтобы они соответствовали обновлённой Конституции. А также определить новые требования к кандидатам в президенты. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в январе.

Согласно новому документу, председателем Центральной избирательной комиссии может быть гражданин России в возрасте не моложе 30 лет. Также в законах наименование «член Совета Федерации» меняется на «сенатор» в связи закреплением в Конституции соответствующего наименования должности. Предусматривается и требование о постоянном проживании в РФ кандидата в депутаты Госдумы.

Помимо этого, авторы законопроекта предлагают закрепить норму, согласно которой Президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет. Он также не должен иметь когда-либо гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.

При этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии иностранного гражданства не распространяется на граждан России, ранее имевших гражданство государства, которое было принято в состав РФ. Но только в том случае, если кандидат постоянно там проживал. Кроме этого, в законопроекте уточняются положения, связанные с ограничением на замещение должности президента более двух сроков. Они не касаются Президента России, который на данный момент исполняет эти полномочия.

Источник: ПГ

выборы гражданство законы поправки в Конституцию президент сенатор Госдума Совет Федерации
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От редакции

Кого хотели бы видеть следующим президентом?

Махновец, 24 января 2021 14:57
Голосовать можно за любого из кандидатов,а по факту у руля останется Путин
Аноним, 24 января 2021 15:28
Режим опять устраивает имитацию демократии. Надо же как-то диктатуру путина приукрашать.

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