Сколько журналистов пострадали и задержаны на незаконных акциях за Навального, стало известно

"За вчерашний день по всей стране были задержаны и пострадали около 40 журналистов. Почти у всех были редакционные удостоверения, у большинства - обозначения на одежде – "пресса", - рассказал Соловьёв 24 января.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России.

Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. В Новосибирске за это арестовали главу штаба Навального Сергея Бойко на 28 суток, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".