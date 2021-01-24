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Сколько журналистов пострадали и задержаны на незаконных акциях за Навального, стало известно

17:31 24.01.2021 Фото: Команда Навального/телеграм
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Почти у всех были редакционные удостоверения, у большинства - обозначения на одежде – "пресса", рассказал глава российского Союза журналистов.

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Акция побила рекорд по задержаниям
Около 40 журналистов были задержаны по всей стране в ходе освещения несогласованных акций, почти у всех были редакционные удостоверения, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"За вчерашний день по всей стране были задержаны и пострадали около 40 журналистов. Почти у всех были редакционные удостоверения, у большинства - обозначения на одежде – "пресса", - рассказал Соловьёв 24 января.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России.
Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. В Новосибирске за это  арестовали главу штаба Навального Сергея Бойко на 28 суток, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
40 журналистов задержаны митинги протесты Владимир Соловьев Алексей Навальный СЖР
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