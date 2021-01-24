Песков о "дворце Путина": Путин ничего там не делает, у Путина нет дворца в Геленджике

Пресс-секретарь президента призвал всех, кто смотрит опубликованный видеоролик о якобы принадлежащем Владимиру Путину дворце в Геленджике, "не позволять делать из себя идиотов".

Песков: Кремлю заранее было известно о подготовке псевдоразоблачений в адрес Путина

Кремль был в курсе того, что идет подготовка провокаций и псевдоразоблачений в адрес президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения, и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации", - сказал представитель Кремля, пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что такого рода материалы, как видеоролик о якобы дворце президента в Геленджике, "не соответствуют действительности, это чистое вранье и просто каждый, кто смотрит эти материалы, должны включить голову". На прямой вопрос о том, что российский лидер делает в этом дворце его пресс-секретарь заявил: "Путин ничего там не делает, у Путина нет дворца в Геленджике".

Песков призвал всех, кто смотрит опубликованный видеоролик о якобы принадлежащем Владимиру Путину дворце в Геленджике, "не позволять делать из себя идиотов".

"Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота. Надо просто себя спрашивать - а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос, почему это приписывается Путину", - сказал Песков.

Он также добавил, что при просмотре нужно искать причинно-следственные связи. "Вот вы читаете абзац, спросите себя, при чем здесь Путин? Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но при чем здесь президент?" - сказал пресс-секретарь российского лидера. Песков отметил, что "такие искусные хитросплетения", "которые являются враньем", появились в русле информационных атак на президента и так к этому и нужно относиться.

Комментируя вопрос о том, что в указанном объекте есть некая комната грязи или склад грязи, а также аквадискотека, представитель Кремля отметил, что это "является очевидно ошибками при переводе с английского". "Тоже, кстати, вопрос - исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском? Читает обычный человек, эмоционально, что какой-то роскошный объект, и ему говорят - это объект Путина, а потом еще в бассейне плывущий Путин, да? Человек думает - господи, да это ж фотография Путина, да. А надо просто пошевелить мозгами, эта фотография была сделана в 2006 году, когда Путин плавал в холодном Енисее. И делает это до сих пор, когда представляется возможность", - сказал Песков.