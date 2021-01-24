Снежная крепость обрушилась на 8-летнюю девочку. Погибла

По предварительной информации, вместе с другими детьми она играла недалеко от дома в сугробах, строили «снежную крепость». Ребенок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал его.

В Калужской области 8-летняя девочка задохнулась под снегом во время игры

В деревне Леоново из-за несчастного случая при игре со снегом погиб ребенок, сообщило правительство Калужской области.

Как стало известно, 24 января в деревне Леоново Износковского района в результате несчастного случая погибла девочка 2012 г.р. По предварительной информации, вместе с другими детьми она играла недалеко от дома в сугробах, строили «снежную крепость». Ребенок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал его.

Взрослые откопали ребенка и самостоятельно повезли его в Юхновскую ЦРБ. К сожалению, врачи констатировали смерть.

Правоохранительными органами ведется проверка по факту.

Приносим соболезнования родным и близким ребёнка.