День студента 2021: Клевые искрометные поздравления в стихах и прозе на 25 января

Официально 25 января назначил Днем студента Владимир Путин, правда полное название звучит немного иначе: Татьянин день — День российского студенчества.

С Днем студента - 25 января 2021 года

12 января 1755 года императрица «всея Руси» Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета. С тех пор этот день (25 января по новому стилю) стал считаться Днем студенчества, а святая Татьяна, кому «принадлежало» 25 января раньше, стала покровительницей всех студентов России.

Сама история подписания указа императрицей Елизаветой начинается с инициативы Ивана Ивановича Шувалова — мецената, покровителя ученых и коллекционера, а кроме того, еще и фаворита всемогущей императрицы, и достойна отдельного рассказа. Известно, что Иван Иванович Шувалов был покровителем и, возможно, другом М. В. Ломоносова, а сам Ломоносов сильно повлиял на выбор именно Москвы для основания университета. Среди его аргументов были ссылки на то, что в Москве живет много дворян, а значит, будут желающие учиться; многие провинциалы имеют в Москве родственников и смогут обеспечить себя жильем и едой; проживание в Москве дешевле, чем в других городах.

В конечном итоге Елизавета Петровна подписала предложенный указ, тем самым открыв новую эру в истории России — ведь раньше там студентов не существовало как класса.

Ну а официально 25 января назначил Днем студента Владимир Путин, правда полное название звучит немного иначе: Татьянин день — День российского студенчества.

Как следует из народной мудрости, студент всегда готов провести время вне «учебного процесса»: как сто лет назад, так и сейчас русские студенты пьют водку, устраивают фейерверки и веселятся до упаду. В XIX веке на День студента гуляла вся Москва, теперь у студентов есть свои клубы и дискотеки. «Весело и шумно» — вот девиз этого движения, во время которого главное — ощутить себя Студентом!

***

С праздником вас, с Днём студента!

Мир перед вами открыт.

В жизни такие моменты

Бережно память хранит.

Самое лучшее время,



Самые классные дни!Бодростью пусть и весельемПолные будут они!

Сессию с легкостью сдайте,

Знаньями всех покорив,

Смейтесь, мечтайте, дерзайте,

Юность в сердцах сохранив.

В радость пусть будет учеба,



Жизнь будет яркой всегда,Эти чудесные годыВам не забыть никогда!

***

Быть студентом — это круто.

И хочу я пожелать,

Чтобы сложные науки

На «отлично» все сдавать.

Чтобы жизнь всегда кипела,

А душа от счастья пела,

Сессия не омрачала,

Только радость доставляла.

Творческого вдохновенья

Пожелать еще хочу,

Чтобы трудные решенья

Всегда были по плечу!

***

Студенчество — воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!

***

Кто не был студентом, тому не понять,

Как надоело конспекты писать,

Как надоело не спать до утра,

На лекции нужно ходить нам всегда!

Кто не был студентом, тот не поймет,



Как на стипендию студент месяц живет,Как сложно зачеты сдавать иногда,Особенно, если, болит голова!

Кто не был студентом, тому не понять,

Как можно за ночь диплом написать,

Как можно позже его защитить,

Если при этом, ничего не учить!

Поэтому праздник зачетный у нас,



И всех студентов поздравляю сейчас,Желаю нам счастья, удачи друзья,Чтоб получать «автомат» нам всегда!

***

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

***

Быть студентом — дело непростое,

Быть студентом — дело молодое,

Все еще, по сути, впереди,



И неясно, что там на пути.

Я желаю, чтоб там был успех,

Чтобы не кончался дружный смех.

Чтобы был достаток у тебя,

Чтоб сияли радостью глаза.

Чтобы было много перспектив,

Чтоб в идеях был задор и креатив.

И чтоб исполнялась бы всегда



Каждая заветная мечта.

***

С Днем студента поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

Чтоб длиннее были ночи.

Преподы чтоб подобрели

И оценками лишь грели,



Чтобы знания прилетали —Сами в голову влезали.Сессию чтоб отменилиИ на отдых заменили.Чтоб стипендию подняли,Просто так ее давали.Будет всё пускай легко,А проблемы — далеко!

***

Поздравляю с днём студента

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,



Жить чтоб было веселей!

***

Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.



О парах ты не беспокойся,Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни всё отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

***

Пусть чаще навещает вас халява —



Один раз в сессию, а лучше целых семь.Зачеты сдать полегче, без запары,Да шпор, для препода невидимых совсем.Раз пересдача — то чтоб как по маслу,А если вдруг залет — то неопасный,Во всем пускай фортуна помогает,Опасности любые исчезают.Контрольных — легких,Развлечений — долгих,Успехов в будущем, зарплат достойных!

***

Праздник молодежи, День студента,

Он прекрасен, как ты ни крути.

Завораживают многие моменты,

Да и все веселье на пути.

Резвые, активные ребята



Аж искрятся настроением все.В таком возрасте все взрослые когда-тоОтмечали этот яркий день.К сожалению, закончиться он должен,Рады мы, что это будет позже —Унеслась душа в веселья рощу!

Источник: pozdravok.ru