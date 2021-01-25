Повышение социальных выплат в 2021 году: когда и кому ждать?

Выше всего показатель у тех, кто носит звание российских или советских героев. Они могут ежемесячно рассчитывать на сумму свыше 65 тыс. рублей.

Пересмотр суммы пособий станет основанием для индексации, затрагивающей интересы целого ряда граждан

Повышение социальных выплат для целого ряда получателей может состояться уже с 1 февраля 2021 года после окончательного утверждения конкретного коэффициента повышения. Если перерасчет начислений все же состоится, то он затронет не только людей, получивших статус инвалидов, но и некоторые другие категории граждан.

На сколько могут повысить соцпособия с 1 февраля 2021 года

Февральский пакет нововведений предусматривает повышение размера пособий и ряда компенсаций на уровне 4,9%. Исходя из правительственного постановления, основанием для установления процента повышения послужил индекс потребительских цен, учтенный за прошлый календарный период. Он достиг уровня 104,9%.

Пересмотр суммы пособий станет основанием для индексации, затрагивающей интересы целого ряда граждан. Одним из самых главных пунктов по этой части считается выплата формата ЕДВ. Она начисляется россиянам на ежемесячном основании и проходит процедуру перерасчета каждый год.

Приблизительно 15 млн граждан из всех регионов Российской Федерации рассчитывают на средства по такой программе. Все они являются льготниками федерального значения.

Среди получателей соцвыплат выделяют:

людей с инвалидностью;

Героев России, СССР и социалистического труда;

ветеранов;

получивших радиационное облучение.

Есть в списке и другие виды льготников, но у каждой категории установлены собственные стандарты минимального размера начислений от государства. Выше всего показатель у тех, кто носит звание российских или советских героев. Они могут ежемесячно рассчитывать на сумму свыше 65 тыс. рублей.

Особенности повышения социальных выплат

Отдельно учитывается фактор социальных услуг, которые по умолчанию входят в состав ЕДВ. На выбор каждый получатель сам решает, какая форма пакета соцуслуг ему подходит больше:

натуральная;

денежная.

Текущий показатель этого значения составляет 1,155 руб. Сумма начисляется каждый месяц и тоже подлежит пересмотру на ежегодном основании.

Еще одно февральское изменение касается средств, которые выделяются родственникам при кончине пожилого человека. Если умерший пенсионер официально не был трудоустроен, то на помощь в организации похорон такого человека государство выделяет около 6 тыс. рублей. Деньги выплачивают единовременно.

Пересмотр социальных выплат находится и в интересах российских семей. Касается правило тех, кто получает пособие по уходу за малышом, которое выплачивают каждый месяц. Социальный охват также затрагивает:

средства, начисляемые при рождении ребенка;

пособие единовременного формата для женщин, которые встали на учет в первые месяцы беременности;

единовременные пособия беременным женщинам официально зарегистрированным в браке с военным.

В случае с военными есть еще один тип начисления. Он предусмотрен для выплат тем семьям, где есть ребенок, а родитель-военный находится на службе по призыву. Отдельно учитывается ситуация, когда государство финансово помогает тем, кто решил взять ребенка на воспитание в семью.

Вероятность повышения пенсионных выплат

В Министерстве труда идет полным ходом рассмотрение вариантов перерасчета пенсий тем, кто до сих пор легально работает, несмотря на пенсионный возраст. С 2016 года такие категории граждан лишились возможности рассчитывать на классическую индексацию.

После акцентирования Владимиром Путиным внимания на возникшей проблеме с необходимостью запустить индексацию для уравнивания условий перед всеми пенсионерами, в Министерстве труда стали искать оптимальный выход из сложившейся ситуации. Представить его для рассмотрения экспертная команда должна до начала февраля.

Источник: 1rre.ru