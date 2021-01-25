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Повышение социальных выплат в 2021 году: когда и кому ждать?

15:50 25.01.2021 Фото: pixabay
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Выше всего показатель у тех, кто носит звание российских или советских героев. Они могут ежемесячно рассчитывать на сумму свыше 65 тыс. рублей.

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Пересмотр суммы пособий станет основанием для индексации, затрагивающей интересы целого ряда граждан

Повышение социальных выплат для целого ряда получателей может состояться уже с 1 февраля 2021 года после окончательного утверждения конкретного коэффициента повышения. Если перерасчет начислений все же состоится, то он затронет не только людей, получивших статус инвалидов, но и некоторые другие категории граждан.

На сколько могут повысить соцпособия с 1 февраля 2021 года

Февральский пакет нововведений предусматривает повышение размера пособий и ряда компенсаций на уровне 4,9%. Исходя из правительственного постановления, основанием для установления процента повышения послужил индекс потребительских цен, учтенный за прошлый календарный период. Он достиг уровня 104,9%.

Пересмотр суммы пособий станет основанием для индексации, затрагивающей интересы целого ряда граждан. Одним из самых главных пунктов по этой части считается выплата формата ЕДВ. Она начисляется россиянам на ежемесячном основании и проходит процедуру перерасчета каждый год.

Приблизительно 15 млн граждан из всех регионов Российской Федерации рассчитывают на средства по такой программе. Все они являются льготниками федерального значения.

Среди получателей соцвыплат выделяют:

  • людей с инвалидностью;
  • Героев России, СССР и социалистического труда;
  • ветеранов;
  • получивших радиационное облучение.

Есть в списке и другие виды льготников, но у каждой категории установлены собственные стандарты минимального размера начислений от государства. Выше всего показатель у тех, кто носит звание российских или советских героев. Они могут ежемесячно рассчитывать на сумму свыше 65 тыс. рублей.

Особенности повышения социальных выплат

Отдельно учитывается фактор социальных услуг, которые по умолчанию входят в состав ЕДВ. На выбор каждый получатель сам решает, какая форма пакета соцуслуг ему подходит больше:

  • натуральная;
  • денежная.

Текущий показатель этого значения составляет 1,155 руб. Сумма начисляется каждый месяц и тоже подлежит пересмотру на ежегодном основании.

Еще одно февральское изменение касается средств, которые выделяются родственникам при кончине пожилого человека. Если умерший пенсионер официально не был трудоустроен, то на помощь в организации похорон такого человека государство выделяет около 6 тыс. рублей. Деньги выплачивают единовременно.

Пересмотр социальных выплат находится и в интересах российских семей. Касается правило тех, кто получает пособие по уходу за малышом, которое выплачивают каждый месяц. Социальный охват также затрагивает:

  • средства, начисляемые при рождении ребенка;
  • пособие единовременного формата для женщин, которые встали на учет в первые месяцы беременности;
  • единовременные пособия беременным женщинам официально зарегистрированным в браке с военным.

В случае с военными есть еще один тип начисления. Он предусмотрен для выплат тем семьям, где есть ребенок, а родитель-военный находится на службе по призыву. Отдельно учитывается ситуация, когда государство финансово помогает тем, кто решил взять ребенка на воспитание в семью.

Вероятность повышения пенсионных выплат

В Министерстве труда идет полным ходом рассмотрение вариантов перерасчета пенсий тем, кто до сих пор легально работает, несмотря на пенсионный возраст. С 2016 года такие категории граждан лишились возможности рассчитывать на классическую индексацию.

После акцентирования Владимиром Путиным внимания на возникшей проблеме с необходимостью запустить индексацию для уравнивания условий перед всеми пенсионерами, в Министерстве труда стали искать оптимальный выход из сложившейся ситуации. Представить его для рассмотрения экспертная команда должна до начала февраля.

Источник: 1rre.ru

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От редакции

Что поднимется из ваших выплат?

Аноним, 25 января 2021 16:06
НВР:
Реабилитированным довлата пологаеся, если да то на сколько

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