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Голы Кузяева и Азмуна принесли «Зениту» победу над «Шахтером»

11:27 25.01.2021 Фото: vesti.ru
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«Зенит» обыграл солигорский «Шахтер» в своей третьем матче на зимних тренировочных сборах в ОАЭ.

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Голы Кузяева и Азмуна помогли "Зениту" обыграть солигорский "Шахтер"

В рамках товарищеского матча на учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби петербургский "Зенит" переиграл солигорский "Шахтер", отправив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0.

У победителей голами отметились Далер Кузяев и Сердар Азмун, забившие на 7-й и 33 минутах соответственно.

В параллельной контрольной встрече "Рубин" благодаря дублю Хвичи Кварацхелии обыграл "Сочи" (3:2), "Ростов" оказался сильнее в противостоянии со шведским "Эстерсундом", а "Химки" уступили со счетом 1:3 команде "Целе" из Словении.

Источник: ВЕСТИ

гол футбол
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