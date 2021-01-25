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Угрожая пистолетом вломились в квартиру и обокрали жительницу Новосибирска злоумышленники

12:15 25.01.2021 Фото: скриншот видео
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Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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В Кировском районе задержаны подозреваемые в совершении разбоя

16 января в 13.00 двое неизвестных проникли в одну из квартир дома по улице Петухова, где угрожая 39-летней хозяйке квартиры предметом похожим на пистолет, завладели принадлежащим ей имуществом. Мужчины похитили сейф, в котором находились денежные средства в сумме 11 тысяч рублей, серебряные и золотые украшения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 «Кировский» УМВД России по г. Новосибирску по подозрению в совершении данного преступления задержали двух ранее не судимых 25-летних жителей Новосибирска. Злоумышленники уже дали признательные показания. Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Источник: 54.мвд.рф

грабеж ограбление разбой
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От редакции

Как их накажут?

Аноним, 25 января 2021 12:31
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 «Кировский» УМВД России по г. Новосибирску по подозрению в совершении данного преступления задержали двух ранее не судимых 25-летних жителей Новосибирска."

Какой толерантный репортаж, судя по видео это прямо "коренные жители" Новосибирска? Вначале дают гражданство кому попало, а потом все остальные огребают?

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