Отвечать за утилизацию упаковки товаров будет производитель

Производителей товаров хотят обязать оплачивать утилизацию упаковки

Производители должны полностью, а не частично нести ответственность за утилизацию упаковки из-под изготовленных товаров, а не отправлять подобные отходы на свалку. Предусматривающий такую норму законопроект внесён в Госдуму 19 января. Депутаты также ждут от Правительства новый документ о расширенной ответственности производителей, чтобы за то, что осталось от неэкологичных товаров, платил загрязнитель, а не потребитель. Как предлагают реформировать систему и скажется ли это на кошельках граждан, разбиралась «Парламентская газета».

Бизнес должен гарантировать утилизацию

С 2015 года в России действует система расширенной ответственности производителей (РОП). Эта система предусматривает утилизацию компаниями определённого объёма изделий, которые потеряли потребительские свойства. Объём утилизации определяет Правительство для каждой группы товаров. Например, в 2021 году предприятия, которые изготавливают шины и покрышки, обязаны утилизировать десять процентов таких же или аналогичных отходов, стекольные предприятия — 25 процентов, а производители пластмассовых упаковочных изделий — 30 процентов. Выполнить нормативы можно одним из трёх способов: переработать мусор на собственных мощностях, заключить договор с оператором по обращению с отходами или другой специализированной компанией либо уплатить экологический сбор в бюджет.

Но за шесть лет система не принесла существенных результатов, считают в Правительстве и в Госдуме. В 2019 году только 15 175 производителей подали отчёт о выполнении нормативов утилизации из 160 тысяч производителей и импортёров, которые должны были это сделать. Перерабатывают, как посчитали в Счётной палате, только семь процентов мусора, а 90 процентов отправляется на свалки. Причина тому — недостатки администрирования, слабое стимулирование предприятий использовать в производстве «вторичку» и отсутствие эффективного целевого использования средств экологического сбора, говорится в концепции развития системы, которую Правительство утвердило 28 декабря. Этот документ запускает масштабную реформу РОП.

С компаний хотят брать обязательства, что они займутся утилизацией, например в виде банковской гарантии и поручительства, выданного мусороперерабатывающим заводом. Постепенно станут повышать нормативы утилизации — каждый год не меньше чем на десять процентов. Отдельно говорится об упаковке. С 2022 года ответственность за её утилизацию должна быть стопроцентной. До 15 февраля в кабмине должны утвердить «дорожную карту» по подготовке необходимой нормативной базы.

Без базового закона не обойтись

Особенно важно разобраться с утилизацией упаковки — она составляет половину объёма всех твёрдых коммунальных отходов и её объём растёт, считает член Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин. 19 января он внёс в Госдуму поправки в Закон «Об отходах производства и потребления», по которым каждая компания должна будет утилизировать столько упаковки, сколько продала или ввезла в Россию в течение отчётного года. Или — заплатить экосбор за весь объём реализованной тары.

Депутат не первый раз вносит законопроект о расширенной ответственности производителей. Новый вариант учитывает позицию Правительства, пояснил он «Парламентской газете». По словам Фокина, такой подход позволит увеличить собираемость экосбора до 150-160 миллиардов рублей в год. Для сравнения: в 2019 году собрали 2,3 миллиарда. «Это позволит наполнить пустые кошельки операторов, которые занимаются сбором и утилизацией отходов. У них практически нет денег, чтобы реализовывать эти программы», — считает он.

Сейчас в Госдуме ждут, когда Правительство внесёт комплексный базовый законопроект о расширенной ответственности производителей, который позволит перейти от слов к делу. Депутаты рассчитывают, что в нём закрепят принцип «загрязнитель платит», сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Именно такое поручение дал президент в Послании Федеральному Собранию в 2020 году. «Нужно, чтобы утилизацию и переработку отходов оплачивали не потребители, а производители, как это делают во всём мире. А то производители получают сверхприбыли, почти ни за что не отвечают, тогда как их упаковка является одним из основных загрязнителей на территории России», — сказал депутат. Получается, что сейчас основная финансовая нагрузка ложится на граждан, которые оплачивают вывоз мусора. «Мы уже купили продукцию. Почему мы должны ещё платить за то, что как-то обезвредить то, что от неё осталось? Это уже заложено в стоимость», — считает он.

При этом в законопроекте должны быть прописаны прозрачные, эффективные и понятные механизмы реализации этого принципа, говорит Бурматов. Когда документ поступит в Госдуму, законодатели проведут парламентские слушания, чтобы обсудить его с экспертами и участниками рынка. Депутат не сомневается, что закон будет резонансным. «Он затрагивает коммерческие интересы очень серьёзных компаний, и они явно не в восторге от этих перспектив. Но мы за экологию боремся. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы принцип «загрязнитель платит» был реализован», — отметил Бурматов.

Пока обязанность утилизировать упаковку остаётся на производителях товаров, которые продают их в этой таре. Но, судя по концепции Правительства, в будущем обязанность заниматься утилизацией или платить экосбор могут прописать и для тех, кто производит упаковку, которая сама по себе является конечным товаром, например пакеты, фольгу или одноразовые стаканчики.

Законопроект, который разработал Александр Фокин, может стать первым шагом, но без базового закона не обойтись, считает руководитель Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии Дмитрий Миронов. Комплексной реформы системы экологи ждут много лет. «То, что делается сейчас, не ведёт к уменьшению образования отходов, не стимулирует бизнес менять своё отношение к утилизации упаковки и производству более экологичной упаковки», — считает эксперт.

Подорожают ли товары

Александр Фокин отметил, что, по экспертным оценкам, с введением новой системы РОП товары могут подорожать не больше чем на один процент. Но с развитием системы раздельного сбора мусора это будет компенсироваться снижением платы для населения за вывоз отходов, добавил он.

Источник: pnp.ru