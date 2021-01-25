Введут ли госмонополию на алкогольную продукцию в России?

По заявлению Артамонова, 25% алкоголя- это контрафакт

Благодаря стараниям законодателей с каждым годом в правовом поле становится все меньше и меньше лазеек, позволяющих сегодня незаконным производителям алкоголя получать приличные барыши, не облагаемые налогом. В дополнение к ранее уже принятым серьезным поправкам в закон о производстве и регулировании спиртного депутаты и сенаторы на весенней сессии намерены навести порядок на рынке стеклотары для крепкого алкоголя, а розничную продажу низкоградусного пива поставить под строгий контроль и учет в системе ЕГАИС.

Также предлагается создать реестр пивоваров и наделить регионы правом контролировать оборот не только зарегистрированной водки в государственной информсистеме, но и ту, что производится незаконно.

Пьют и погибают



Гнать самогон даже для личного пользования в СССР считалось делом предосудительным: за изготовление первача без цели сбыта с 1948 года отправляли за решетку на срок от года до двух лет. В современной России этот рудимент сталинской эпохи был отменен — теперь самогонные аппараты свободно продаются в специализированных магазинах, а пытливые участковые больше не тревожат своими внезапными визитами доморощенных самогонщиков.Однако же это не означает вседозволенность: изготавливать высокоградусный напиток в промышленных объемах по-прежнему запрещено. А с недавних пор лимиты «для личного пользования» и вовсе были урезаны в связи с трагедией в Иркутске. Напомним, что в декабре 2016 года более ста иркутян отравились настойкой боярышника. По официальным данным, погибли 76 человек, но на этом печальная статистика не остановилась: схожие случаи произошли и в других уголках страны.По горячим следам законодатели приняли так называемый закон о самогоноварении, вступивший в силу с 1 января 2020 года. Нововведение, в частности, ужесточает контроль за производителями «домашнего алкоголя»: если раньше им позволялось без лицензии гнать до 4000 декалитров, то сейчас — только 200.

Сегодня за нарушение установленных правил бытового самогоноварения по статье 171 УК РФ штраф может достигать 300 тысяч рублей или среднего дохода за два года. Для особых случаев предусмотрены исправительные работы до 480 часов или лишение свободы до шести месяцев.

Медспирт и ничего лишнего

Но если с серым суррогатным пойлом более или менее порядок уже наведен, то заслон незаконному производству спирта на легальных мощностях российских спиртзаводов был поставлен законодателями лишь недавно. В декабре 2019 года Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.

В соответствии с законом производство этилового спирта для выпуска фармацевтической субстанции включено в перечень лицензируемой деятельности, предусматривающей исключительно медицинские цели. Закон запрещает организациям-оптовикам реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта.

Приняв закон об ужесточении контроля за производителями медспирта, заводы обязали также подключиться к системе ЕГАИС. Этого раньше не было, и некоторые «предприниматели» направляли свою продукцию зачастую не только на медицинские цели, но и на производство налогонеоблагаемого крепкого алкоголя.

Как пояснил «РФ сегодня» первый замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин, при потребности страны в медицинском спирте в 2,6 миллиона гекалитров мощности семи заводов позволяют выпускать почти в восемь раз больше.

Алкоголь — под строгий учет

Справиться с точечным производством нелегального алкоголя и его продажами на местах невозможно без помощи и контроля со стороны региональных властей, уверен Сергей Рябухин. Поэтому он вместе с главой бюджетного комитета Совета Федерации Анатолием Артамоновым разработал законопроект о наделении региональной власти полномочиями по проверке соблюдения требований о запрете розничной торговли спиртным, оборот которого не зарегистрирован в ЕГАИС.

Сейчас регионы такие права имеют исключительно в отношении легальной продукции, зафиксированной в единой информсистеме.

По оценкам сенатора, с учетом введения ЕГАИС и помарочного учета нелегальное производство крепкого алкоголя из медицинского спирта переместилось в промзоны и гаражи. «Бутлегеры, используя новые технологии, в частности, закрытые группы в мессенджерах, контактируют с продовольственными магазинами без лицензий на сбыт и под заказанный объем производят нелегальную продукцию», — уточнил парламентарий.

Помощь регионов, по словам Рябухина, появится только в случае, если они будут заинтересованы в этом экономически. Такая заинтересованность была создана, и сейчас 80 процентов акциза по крепкому алкоголю перечисляется в бюджет региона от объема легальных продаж на его территории.

«Законопроект, который мы внесли в Госдуму, как раз направлен на усиление полномочий регионов с точки зрения контроля над точками продаж алкоголя», — констатировал сенатор.

Вопрос со стеклотарой



Еще один чувствительный удар по «водочной мафии», по мнению Сергея Рябухина, нанесла бы норма, ужесточающая контроль за производителями стеклотары для крепкого алкоголя. Такой законопроект в настоящее время разрабатывается в стенах Совета Федерации, и в Минпромторге его концепцию поддерживают.

Предполагается ввести запрет на продажу стеклотары винно-водочным заводам, не имеющим лицензии на право производить алкогольную продукцию. При этом стекольщики могут лишиться имущества за повторную продажу стеклотары нелегалам. Однако уголовной ответственности, например лишения свободы, не предусматривается.

Законопроект также обяжет завод-изготовитель маркировать стеклотару для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта выше 28 процентов специальным знаком-идентификатором. Это поможет легализовать цикл от производства бутылки до потребления алкогольной продукции покупателем. При наличии знака завода-изготовителя проще найти правонарушителя.

Стоит ли вернуть госмонополию?

Госмонополия на продажу крепкого спиртного не такая уж отсталая идея, если учесть, что сегодня она прижилась в некоторых высокоразвитых странах. Купить бутылку водки исключительно в госмагазине можно не только в Швеции, но и в Финляндии, Норвегии и Канаде… Главное преимущество такого вида регулирования - почти никакой анархии на рынке алкоголя, потому что все — под контролем государства.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ

председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Не секрет, что огромное количество алкоголя сегодня - некоторые эксперты заявляют о 25 процентах — это контрафакт. Это колоссальные потери бюджета, но я здесь в большей части обеспокоен именно сохранением здоровья наших граждан…



В России законы, усиливающие контроль производства и сбыта алкогольной продукции, появляются каждый год, но по-прежнему в правовом поле остаются лакуны, которые преступники используют себе на пользу. Госмонополия на производство спирта и водки расставила бы все по местам, уверен Сергей Рябухин.Сенатор напомнил, что с такой идеей 18 лет назад он, еще работая в Счетной палате, вместе с тогдашним главой ведомства Сергеем Степашиным обращались в Правительство Касьянова. Но по разным причинам она не нашла понимания.

«Введение госмонополии серьезно помогло бы нанести удар по водочной мафии, которая изготавливает суррогат и не платит в казну налоги. Это приносит не только ущерб здоровью нации, но и финансово-бюджетной системе страны», — заявил сенатор нашему изданию.

По словам Сергея Рябухина, «идея давно витает в воздухе», но нужна политическая воля Правительства, чтобы она наконец-то материализовалась.

Конфискат — в дело

Другая инициатива Сергея Рябухина по регулированию рынка незаконного алкоголя уже получила поддержку властей — использовать конфискованный спирт со складов Росспиртпрома для производства антисептика. Такая разумная идея в Росалкогольрегулировании отторжения не вызвала, а в период пандемии и вовсе получила одобрение кабмина.

В июле было принято постановление Правительства, согласно которому контрафактный алкоголь крепостью от 75 процентов и конфискованный этиловый спирт будут передаваться регионам для изготовления антисептиков. Предусматривается, что организации, хранящие конфискованную продукцию, будут направлять ее на анализ в аккредитованные лаборатории. «При этом органы власти на местах будут обязаны отчитываться перед службой, как используется конфискат», — отметили в кабмине.

Правила утверждены в дополнение принятому в июне закону в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Норму об использовании контрафактного алкоголя для изготовления антисептиков в него заложили, чтобы при необходимости увеличить объемы их производства, напомнили в Правительстве.

Продажу пива — тоже под контроль

Сенаторы также предлагают распространить действие единой государственной автоматизированной системы учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на розничные продажи пива. Такой законопроект сейчас находится на рассмотрении Госдумы, и, по словам Сергея Рябухина, сенаторы подготовили уже свои поправки.

«Предлагаем установить обязанность по ведению учета в ЕГАИС в отношении розничной продажи пивоваренной продукции, розничной продажи всей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также в отношении производства продукции организациями, использующими основное технологическое оборудование мощностью не более 300 тысяч декалитров в год», — рассказал законодатель.

Также в комитете считают необходимым создание реестра производителей и дистрибьюторов пива и пивоваренной продукции, так как эта отрасль в России не лицензируется.

«Может быть, лицензирование излишне для этой сферы, а вот ведение реестра производителей и дистрибьюторов может стать очень полезным инструментом, в том числе для контроля качества пивоваренной продукции», — резюмировал сенатор.

Источник: pnp.ru