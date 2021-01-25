Избила "новенького" 4-классника из школы №5 Бердска толпа малолеток-сверстников. Мама ребенка столкнулась с агрессией родителей, избивших ее сына

Дети не участвовавшие в драке, снимали происходящее на видео. Хулиганов разняла проходящая мимо женщина. Она отвела плачущего мальчика домой. Надежда Болтенко взяла ситуацию на контроль.

От боли избитый мальчик заплакал

Новенький ученик 4 класса школы №5 Бердска оказался побит одноклассниками во время возвращения домой после уроков. В четверг, 21 января, мальчика поймала толпа сверстников: один хулиган кинулся избивать Семена (имя изменено - прим.ред.). Другие дети вместо того, чтобы остановить драку, снимали происходящее на видео и глумились. От боли ребенок заплакал, но на помощь никого не позвал.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", драку разняла проходящая мимо женщина. Она отвела плачущего мальчика домой. Мать Семена - Елена - написала заявление в полицию, обратилась к руководству школы и в управление образования Бердска.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мать мальчика Елена, после публикации ее истории в ряде СМИ, семья столкнулась с агрессией, она оказалась не готова к такому развитию событий.

- По незнанию своему, общаясь со СМИ, столкнулась с большим напором агрессии со стороны участников конфликта, их родителей и друзей. Думаю, что еще я не вынесу, - призналась мать избитого ребенка сегодня, 25 января в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".

Как выяснилось, сейчас в школе №5 Бердска ведутся проверки. Министерству образования Новосибирской области об избиении ребенка стало известно поздним вечером 22 января. Специалисты в связи с инцидентом выехали в Бердск.

- С управлением образования города Бердска по ситуации в школе министерство начало работу в субботу 23 января, сегодня для рассмотрения всех обстоятельств дела в школу выезжают специалисты министерства образования. О результатах работы комиссии информация будет дана дополнительно,- сообщили в министерстве образования по Новосибирской области.

Также как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", пострадавший Семен не был задирой в классе. В настоящее время он находится на больничном. У мальчика порвана губа, синяки на висках и груди. Ситуацией заинтересовался следственный комитет Новосибирской области.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Ситуацию с избиением мальчика в школе прокомментировали и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

- Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко в курсе данной ситуации и держит её на контроле,- сообщил "Курьер. Среда. Бердск" главный эксперт аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Михаил Глотов сегодня, 25 января.

Напомним, что случай избиения ребенка в школе не единственный в Бердске. Так, 2 года назад в лагере "Звездный бриз" отдыхающие там подростки жестоко подрались - настолько серьезно, что избитого 14-летнего ребенка на машине скорой помощи доставили в бердскую горбольницу. У пострадавшего был сломан нос и диагностировано сотрясение головного мозга.