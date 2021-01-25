25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Коронавирус за сутки на 25 января в Новосибирской области: сколько зараженных насчитал оперштаб

13:29 25.01.2021 Фото: pixabay
1 1

Всего в Новосибирской области сделано 1 163 819 тестов на коронавирус.

% name% title
Всего в Новосибирской области сделано 1 163 819 тестов на коронавирус.

По данным оперативного штаба на утро 25 января в регионе выявлено 31 440 случаев коронавирусной инфекции (+134 за сутки), в том числе у 1 775 детей. 28 491 пациент выздоровел (+90 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 132 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

19 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 634.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 907 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 163 819 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 197 жителей региона, 90 855 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 895 обращений, госпитализированы 27 человек.

зараженные коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Болели ковидом?

Аноним, 25 января 2021 14:05
Лукавые цифры!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как будут учиться школьники в 2021 году? Узнайте
14:50 25-01-2021
Как будут учиться школьники в 2021 году? Узнайте
Распространить госзащиту на всех сотрудников Росгвардии хочет правительство России
14:45 25-01-2021
Распространить госзащиту на всех сотрудников Росгвардии хочет правительство России
Введут ли госмонополию на алкогольную продукцию в России?
14:30 25-01-2021
Введут ли госмонополию на алкогольную продукцию в России?
Как избежать бед в полнолуние 28 января 2021 года и что нельзя делать в неблагоприятный период с 27 по 29 января
14:20 25-01-2021
Как избежать бед в полнолуние 28 января 2021 года и что нельзя делать в неблагоприятный период с 27 по 29 января
Индексация пенсий для работающих пенсионеров в 2021 году: какие новые поправки внесены в Госдуму? 1
14:20 25-01-2021
Индексация пенсий для работающих пенсионеров в 2021 году: какие новые поправки внесены в Госдуму?
Чуть не раздавил переходящего железнодорожные пути в наушниках мужчину поезд под Новосибирском
14:18 25-01-2021
Чуть не раздавил переходящего железнодорожные пути в наушниках мужчину поезд под Новосибирском
Отвечать за утилизацию упаковки товаров будет производитель
14:15 25-01-2021
Отвечать за утилизацию упаковки товаров будет производитель
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
14:06 25-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Получат более 17 млн рублей в 2021 году СНТ в Новосибирской области
14:00 25-01-2021
Получат более 17 млн рублей в 2021 году СНТ в Новосибирской области
БердскИзбила "новенького" 4-классника из школы №5 Бердска толпа малолеток-сверстников. Мама ребенка столкнулась с агрессией родителей, избивших ее сына 6
14:00 25-01-2021
Избила