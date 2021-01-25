Коронавирус за сутки на 25 января в Новосибирской области: сколько зараженных насчитал оперштаб

Всего в Новосибирской области сделано 1 163 819 тестов на коронавирус.

Всего в Новосибирской области сделано 1 163 819 тестов на коронавирус.

По данным оперативного штаба на утро 25 января в регионе выявлено 31 440 случаев коронавирусной инфекции (+134 за сутки), в том числе у 1 775 детей. 28 491 пациент выздоровел (+90 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 132 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

19 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 634.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 907 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 163 819 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 197 жителей региона, 90 855 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 895 обращений, госпитализированы 27 человек.