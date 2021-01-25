Можно ли платить зарплату раньше?

Платить зарплату раньше можно, но это вызовет дополнительные хлопоты для работодателя

Трудовой кодекс, действующий сейчас, составлялся в уже далеком 2001 году. Это было непростое время для страны, зарплаты часто задерживали. Поэтому о выплате зарплаты раньше срока никто даже не задумывался. Именно поэтому данный закон ориентирован на своевременную выплату заработной платы, а о выплатах раньше срока там практически ничего нет. Но у некоторых современных работодателей такой вопрос возникает.

В законе нет прямого запрета на выдачу зарплаты раньше срока. Но законодательство запрещает нарушать сроки выплаты зарплаты. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца – таковы правила.

Сложиться может следующая ситуация: сотрудник попросил руководителя выдать аванс раньше на десять дней. Руководитель сделал это, а зарплату сотрудник получил уже в положенное время. Но в итоге получилось, что сроки выплаты зарплаты были нарушены – прошло слишком много времени между зарплатой и авансом. Если это обнаружат во время проверки, могут оштрафовать на 50 тысяч рублей компанию и на 5 тысяч должностное лицо.

Выходит, что зарплату раньше платить можно, но при этом нельзя противоречить трудовому кодексу. Конечно, на практике лучше делать это в установленный срок – так будет намного проще. Однако если возникла такая необходимость, теоретически сделать это вполне возможно.

Как все сделать по закону?

Для этого в первую очередь нужно указать в правилах внутреннего распорядка возможность выдачи компанией зарплаты раньше. Сотрудник должен в письменной форме предоставить соответствующее заявление (это будет доказательством в случае проверки). Не нужно выдавать сразу все деньги – часть должна остаться на аванс и зарплату, в их установленное время. Таким образом, получится три выплаты, и закон будет полностью соблюден.

Таким образом, получается следующая ситуация. Сотрудник просит руководителя выдать ему зарплату раньше. Получает он, скажем, 40 тысяч рублей. Руководитель соглашается на это и выдает ему 19 тысяч рублей. Когда наступает дата аванса руководитель выдает этому сотруднику чисто символическую тысячу рублей. Но закон в таком случае полностью соблюдается и у компании гарантированно не будет никаких проблем, ведь по факту зарплата выдана. А уже в день, когда по распорядку сотрудник должен получать основную зарплату, он, как и положено, получает оставшуюся сумму.

Если же сроки все-таки были нарушены, то ответственность с фирмы сможет снять заявление сотрудника.

Перед Новым годом

Особенно суетливая ситуация складывается перед новогодними праздниками. Когда зарплата припадает на праздники, согласно законодательству, ее нужно перечислить в последний рабочий день. В данном случае – это 31 декабря. Но это короткий день для банков, не справляться может и бухгалтерия. По факту, в этот день многие компании уже не работают, а отмечают новогодние корпоративы. Словом, платить деньги в этот день крайне неудобно.

Просто выплатить зарплату на день или два раньше нельзя, это будет нарушением законодательства. Есть выход – сделать в табеле рабочего времени 31 декабря выходным. В таком случае, зарплату можно будет спокойно выплатить 30 числа.

Правила касательно тринадцатых зарплат и премий аналогичные. Сроки, которые есть в правилах внутреннего распорядка, нельзя нарушать.