25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Рейсовый автобус заглох в 40-градусный мороз на трассе А-322 в Алтайском крае

17:19 25.01.2021 Фото: vk.com/barneos22
1

В МЧС напоминают, что в сильные морозы нужно быть внимательнее на дорогах и стараться не выезжать на дальние расстояния, особенно на автомобиле, в котором есть какая-то неисправность.

% name% title
В МЧС напоминают, что в сильные морозы нужно быть внимательнее на дорогах и стараться не выезжать на дальние расстояния, особенно на автомобиле, в котором есть какая-то неисправность.

ЧП случилось в Поспелихинском районе на автодороге А-322 в 3 км от райцентра.

Автобус двигался по маршруту «Рубцовск — Белокуриха», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В машине были пассажиры и двое водителей, они быстро замерзали, на улице было примерно -38 градусов. Пассажиров отправили ехавшим в Барнаул попутным транспортом.

Водители дожидались спасателей.

«Преодолев около 15 километров до места происшествия, туда прибыл наш автомобиль первой помощи и наши сотрудники. Они оценили обстановку, отогрели замёрзших в салоне. Сейчас с Рубцовска направлен автомобиль техпомощи для ремонта транспортного средства, сотрудники МЧС ждут его вместе с водителями», — рассказал начальник 88 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда Сергей Шермяков.

В МЧС напоминают, что в сильные морозы нужно быть внимательнее на дорогах и стараться не выезжать на дальние расстояния, особенно на автомобиле, в котором есть какая-то неисправность.

«Надежда на то, что „авось пронесет“ зимой может стать роковой. Необходимо помнить, что на трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности, а лучше вообще воздержаться от дальних поездок», — советуют в экстренном ведомстве.

Также автомобилистов просят не проезжать мимо тех, кто попал в беду — постараться помочь или сообщить в МЧС (101).

автобус замерз спасатели трасса
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все в порядке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как американцы уничтожают российскую оппозицию
18:00 25-01-2021
Как американцы уничтожают российскую оппозицию
Женская одежда от лучших производителей Беларуси станет ещё доступнее!
17:58 25-01-2021
Женская одежда от лучших производителей Беларуси станет ещё доступнее!
Обвинение в призывах к массовым беспорядкам с погромами предъявили 20-летнему жителю Новосибирска
17:56 25-01-2021
Обвинение в призывах к массовым беспорядкам с погромами предъявили 20-летнему жителю Новосибирска
Обвинили в призывах к массовым беспорядкам на митинге жителя Новосибирска
17:54 25-01-2021
Обвинили в призывах к массовым беспорядкам на митинге жителя Новосибирска
Решила не подписывать договор о запрете ядерного оружия Япония
17:51 25-01-2021
Решила не подписывать договор о запрете ядерного оружия Япония
«У нас был целый зоопарк»: раскрыл секреты нового сезона звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин
17:50 25-01-2021
«У нас был целый зоопарк»: раскрыл секреты нового сезона звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин
Социальные выплаты в Москве в 2021 году: кому повысят и на сколько
17:50 25-01-2021
Социальные выплаты в Москве в 2021 году: кому повысят и на сколько
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
17:48 25-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Отдал приказ атаковать американские корабли без предупреждения Китай
17:45 25-01-2021
Отдал приказ атаковать американские корабли без предупреждения Китай
Закупила на 178 млн рублей инсулина Новосибирская область. Должно хватить на 4 месяца
17:45 25-01-2021
Закупила на 178 млн рублей инсулина Новосибирская область. Должно хватить на 4 месяца