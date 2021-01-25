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«Кручу какие-то интриги?»: Монеточка привлекла внимание «беременным» фото

17:41 25.01.2021 Фото: instagram.com/monetochkaliska
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Поклонники разделились на два лагеря. Кто-то поверил Монеточке и бросился поздравлять ее с грядущим пополнением в молодой семье.

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Монеточка привлекла внимание «беременным» фото

Поклонники почти поверили певице.

В декабре прошлого года Елизавета Гырдымова, известная под сценическим псевдонимом Монеточка, вышла замуж. Избранником певицы оказался продюсер Виктор Исаев, который помогал ей записывать альбом «Раскраски для взрослых». Логичным продолжением новостей о свадьбе стала «беременная» фотография Елизаветы, которую певица опубликовала вчера. На снимке исполнительница стоит у окна в нежно-розовой футболке и трогательно держится за заметно округлившийся живот.

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Публикация от м0нето4к@ (@monetochkaliska)

«Помогите выбрать пол ребеночка», — иронизировала Гырдымова в подписи к публикации.

Поклонники разделились на два лагеря. Кто-то поверил Монеточке и бросился поздравлять ее с грядущим пополнением в молодой семье. Однако большинству фолловеров известно чувство юмора исполнительницы, и они шутили в ответных комментариях: «Если Пол, то только Маккартни», «Зачем пол? Берите целого», «Бахнула пельменей?».

В Stories Монеточка призналась, что перфоманс с животом, действительно, был розыгрышем с ее стороны. «Ребята, это шутка», — отметила Елизавета.
«Просто сразу вас предупреждаю. Скажите, смешная она или глупая? Я захотела выложить (и посмотреть), кто что подумает, разгадают ли они (что это шутка)? А потом подумала — Господи, я что, изверг какой-то? Я что — кручу какие-то интриги, сплетни и скандалы? Нет. Я просто шучу», — добавила исполнительница.

Источник: popcornnews.ru

беременность фейк хайп Монеточка
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