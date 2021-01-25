Отпустить "мирно протестовавших" на незаконных акциях в России призвали в Германии

Маас отметил, что "по самой российской конституции каждый имеет право выражать свое мнение и участвовать в демонстрациях". Тему хотят обсудить в Брюсселе.

Протесты в Москве

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал освободить тех задержанных в РФ участников несогласованных митингов 23 января, кто "мирно протестовал" и для задержания которых "нет оснований".

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

"Мы сегодня обсудим также, конечно, развитие событий в России. Наше правительство еще после ареста Навального заявило, что это решение не поддается пониманию, и потребовали его немедленного освобождения. После протестов на выходных это относится также к демонстрантам, которые были арестованы российскими правоохранительными органами", - заявил Маас журналистам перед началом переговоров глав МИД ЕС в Брюсселе.

Маас отметил, что "по самой российской конституции каждый имеет право выражать свое мнение и участвовать в демонстрациях". "Это должно быть возможно, принципы правового государства должны действовать - это всегда было обязанностью России. Поэтому мы ожидаем, что те, кто мирно протестовал и для задержания которых нет оснований, будут немедленно отпущены", - заявил министр.

Ранее на сайте омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой сообщались лишь предварительные данные о более одной тысячи задержанных на несогласованной акции в столице. Общее число участников несогласованной акции в центре Москвы в субботу, по данным пресс-служба ГУ МВД России по столице, составило около 4 тысяч человек.

В одной только Москве СК возбудил несколько уголовных дел по фактам противоправных действий при незаконной акции в центре столицы и ищет напавших на правоохранителей и виновных в хулиганстве.

Главы МИД ЕС также намерены обсудить отношения с США после инаугурации Джо Байдена. В частности, Маас отметил, что ФРГ намерена обсудить с США будущее ядерной сделки с Ираном.

Германия, откуда 17 января в РФ прилетел Навальный, лишь на следующий день отреагировала на его задержание: Маас повторил призыв других стран отпустить его. МИД РФ посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Источник: РИА Новости