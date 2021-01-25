25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Обвиняют российского лыжника Большунова в нападении на финского спортсмена

19:21 25.01.2021 Фото: Кадр из трансляции
0

Жюри решило дисквалифицировать Большунова и лишило его команду бронзы. Вторая команда российской сборной, финишировавшая четвертой, поднялась на третью строчку.

% name% title
Острый момент

Финская полиция получила заявление на действия российского лыжника Александра Большунова, сообщает телеканал MTV3.

По информации источника телеканала, два человека обратились в полицию Лахти, где был составлен протокол о нападении. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют, соответствуют ли действия Большунова предъявленному обвинению.

Российскому спортсмену, попытавшемуся ударить финского лыжника Йони Маки, также вменяется нанесение увечий. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что в команде ничего не знают об этом.

"Не слышал о заявлении. Мы спокойно уехали из Лахти утром в аэропорт, сейчас едем в автобусе. Никаких проблем не было. Вчера еще был разговор между нашей и финской федерациями. Насколько понимаю, ничего серьезного не было. Больше эта тема не поднималась", — сообщил Бородавко РИА Новости.

В воскресенье в эстафете на этапе Кубка мира Александр Большунов на финише пытался обогнать Маки, но тот перекрыл ему траекторию движения. Россиянин ударил финского лыжника палкой, но промахнулся, а затем сбил после финиша.

Жюри решило дисквалифицировать Большунова и лишило его команду бронзы. Вторая команда российской сборной, финишировавшая четвертой, поднялась на третью строчку.
По сообщениям СМИ, Маки сегодня пройдет медицинское обследование, которое позволит оценить серьезность повреждений. При этом сам финн назвал поступок Большунова непрофессиональным и сказал, что россиянин не извинился.

Источник: РИА Новости 

лыжник нападение российский ударил Финская полиция Александр Большунов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Неспортивное поведение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обвиняют российского лыжника Большунова в нападении на финского спортсмена
19:21 25-01-2021
Обвиняют российского лыжника Большунова в нападении на финского спортсмена
7 страшных последствий ЭКО
19:20 25-01-2021
7 страшных последствий ЭКО
Путин сделал заявление о "своем дворце" из расследования Навального 1
19:03 25-01-2021
Путин сделал заявление о
Отпустить "мирно протестовавших" на незаконных акциях в России призвали в Германии
18:54 25-01-2021
Отпустить
Подробный гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
18:50 25-01-2021
Подробный гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
Выделят больше денег на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в Новосибирской области
18:45 25-01-2021
Выделят больше денег на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в Новосибирской области
Путин заявил о возможности снимать коронавирусные ограничения в России
18:35 25-01-2021
Путин заявил о возможности снимать коронавирусные ограничения в России
Стала победительницей на этапе Кубка Мира биатлонистка из Новосибирской области Евгения Павлова
18:30 25-01-2021
Стала победительницей на этапе Кубка Мира биатлонистка из Новосибирской области Евгения Павлова
На дешевые авиабилеты дальневосточникам дал почти 11 млрд рублей Мишустин 1
18:30 25-01-2021
На дешевые авиабилеты дальневосточникам дал почти 11 млрд рублей Мишустин
Когда студенты Москвы вернутся к очному обучению в ВУЗах? 1
18:20 25-01-2021
Когда студенты Москвы вернутся к очному обучению в ВУЗах?