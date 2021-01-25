Обвиняют российского лыжника Большунова в нападении на финского спортсмена

Острый момент

Финская полиция получила заявление на действия российского лыжника Александра Большунова, сообщает телеканал MTV3.

По информации источника телеканала, два человека обратились в полицию Лахти, где был составлен протокол о нападении. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют, соответствуют ли действия Большунова предъявленному обвинению.

Российскому спортсмену, попытавшемуся ударить финского лыжника Йони Маки, также вменяется нанесение увечий. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что в команде ничего не знают об этом.

"Не слышал о заявлении. Мы спокойно уехали из Лахти утром в аэропорт, сейчас едем в автобусе. Никаких проблем не было. Вчера еще был разговор между нашей и финской федерациями. Насколько понимаю, ничего серьезного не было. Больше эта тема не поднималась", — сообщил Бородавко РИА Новости.

В воскресенье в эстафете на этапе Кубка мира Александр Большунов на финише пытался обогнать Маки, но тот перекрыл ему траекторию движения. Россиянин ударил финского лыжника палкой, но промахнулся, а затем сбил после финиша.

Жюри решило дисквалифицировать Большунова и лишило его команду бронзы. Вторая команда российской сборной, финишировавшая четвертой, поднялась на третью строчку.

По сообщениям СМИ, Маки сегодня пройдет медицинское обследование, которое позволит оценить серьезность повреждений. При этом сам финн назвал поступок Большунова непрофессиональным и сказал, что россиянин не извинился.

Источник: РИА Новости