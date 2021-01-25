Пнувший женщину на незаконной акции омоновец попросил прощения у пострадавшей. Она его простила в больнице

Полицейский пришел к Юдиной в больницу с букетом цветов и пояснил, что у него запотело забрало, из-за чего он не видел, что происходит.

Омоновец объяснил такой поступок тем, что у нгео запотело забрало

«Обидчика я простила, потому что понимаю, что молодежь наша в трудном положении. Я не держу зла. Я — православный человек, я прощаю всех», — сказала она.МВД,ОМОН

На опубликованном видео полицейские провожают ее из больницы. Сотрудница полиции несет сумку с ее вещами и цветы, помогает ей сесть в минивэн МВД. Люди за кадром прощаются с Юдиной: «Звоните, обращайтесь, не болейте! Пусть у вас все будет хорошо. Это наша работа». Женщина благодарит их.

23 января издание «Фонтанка» опубликовало видео, на котором 54-летняя Юдина подходит к трем сотрудникам ОМОНа, задержавшим протестующего, и спрашивает, почему они его задержали. После этого один из них пинает ее в живот, она падает.

Женщину госпитализировали в реанимацию с травмой головы от удара об асфальт.

После этого телеграм-канал Mash опубликовал извинения полиции города, а затем — извинения самого сотрудника ОМОН. Он пришел к Юдиной в больницу с букетом цветов и пояснил, что у него запотело забрало, из-за чего он не видел, что происходит. Женщина простила его.

«Ну, это адреналин. Не переживайте. Все живы, вон, цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С богом», — ответила она.