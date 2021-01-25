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Путин высказался о незаконных акциях протеста в России

20:14 25.01.2021 Фото: kremlin.ru
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Президент заявил, что все имеют право выражать точку зрения, но законными методами, а выходящее за рамки закона - не просто контрпродуктивно, а опасно и уже приводило к раскачке общества.

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Путин считает, что высказываться нужно в рамках закона
Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, прошедшие в субботу, заявил, что все имеют право выражать точку зрения, но законными методами, а выходящее за рамки закона - не просто контрпродуктивно, а опасно и уже приводило к раскачке общества.
"Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - сказал Путин 25 января на онлайн-встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
По его словам, в своей истории Россия неоднократно сталкивалась с событиями, "когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения".
акции день студента митинги прокомментировал Владимир Путин
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От редакции

Что должен сделать президент, чтобы прекратились митинги?

Аноним, 25 января 2021 20:25
между прочим, сказанная тут ВВП фраза "Скучно, девочки» это цитата Остапа Бендера, на минуточку)
оговорочка по Фрейду?)))
Аноним, 25 января 2021 20:56
А что вы еще из подворотни желаете услышать?
Аноним, 25 января 2021 20:30
Что сделать? Прекратить врать, извиваться и фальсифицировать выборы. Путин = ложь и лицемерие. УХОДИ!
Аноним, 25 января 2021 20:56
НВР:
УЙТИ!

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