Путин высказался о незаконных акциях протеста в России

Президент заявил, что все имеют право выражать точку зрения, но законными методами, а выходящее за рамки закона - не просто контрпродуктивно, а опасно и уже приводило к раскачке общества.

Путин считает, что высказываться нужно в рамках закона Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, прошедшие в субботу, заявил, что все имеют право выражать точку зрения, но законными методами, а выходящее за рамки закона - не просто контрпродуктивно, а опасно и уже приводило к раскачке общества.

"Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - сказал Путин 25 января на онлайн-встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.