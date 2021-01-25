Путин: "Не думаю, что брачный договор - хороший способ организации семейной жизни"

Президент считает, что между супругами должно быть доверие

Президент России Владимир Путин не считает заключение брачного договора хорошим способом организации семейной жизни.

"В современном мире - это с Запада к нам приходит, но тем не менее - есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни", - сказал он, отвечая на один из вопросов во время онлайн-встречи со студентами вузов 25 января.

По его мнению, "если люди вступают в брак, то они собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, и, наверное, должны доверять друг другу".

В то же время президент согласился, что "жизненные ситуации разные, и это тоже возможно, это распространяется".