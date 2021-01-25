25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Свадьба

Путин: "Не думаю, что брачный договор - хороший способ организации семейной жизни"

21:03 25.01.2021 Фото: pixabay.com
0

По его мнению, "если люди вступают в брак, то они собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, и, наверное, должны доверять друг другу".

% name% title
Президент считает, что между супругами должно быть доверие

Президент России Владимир Путин не считает заключение брачного договора хорошим способом организации семейной жизни.

"В современном мире - это с Запада к нам приходит, но тем не менее - есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни", - сказал он, отвечая на один из вопросов во время онлайн-встречи со студентами вузов 25 января.

По его мнению, "если люди вступают в брак, то они собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, и, наверное, должны доверять друг другу".

В то же время президент согласился, что "жизненные ситуации разные, и это тоже возможно, это распространяется".

брак брачный договор запад семья Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда покажут первую леди?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лед упал с балконного козырька 5-этажки на 12-летнего мальчика
22:35 25-01-2021
Лед упал с балконного козырька 5-этажки на 12-летнего мальчика
Сумму индексации пенсии каждому работающему пенсионеру назвали эксперты
22:22 25-01-2021
Сумму индексации пенсии каждому работающему пенсионеру назвали эксперты
Подробный гороскоп на февраль 2021 года от астролога Анжелы Перл для каждого знака
22:20 25-01-2021
Подробный гороскоп на февраль 2021 года от астролога Анжелы Перл для каждого знака
Дефицит продуктов из-за сдерживания цен в России предсказала Счетная палата 2
22:16 25-01-2021
Дефицит продуктов из-за сдерживания цен в России предсказала Счетная палата
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: свыше 32 200 человек уже смогли в Новосибирской области
22:08 25-01-2021
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: свыше 32 200 человек уже смогли в Новосибирской области
Путин назвал плюсы и минусы ЕГЭ, который "справедливо критикуют"
21:54 25-01-2021
Путин назвал плюсы и минусы ЕГЭ, который
Что строго нельзя делать 26 января 2021 года? Почему нельзя работать сегодня?
21:50 25-01-2021
Что строго нельзя делать 26 января 2021 года? Почему нельзя работать сегодня?
Задержали 9-летнего ребенка на незаконных акциях 23 января в Москве, сообщила Кузнецова
21:46 25-01-2021
Задержали 9-летнего ребенка на незаконных акциях 23 января в Москве, сообщила Кузнецова
Бранью и криками заставляла выйти на работу заболевшего медика заведующая скорой помощью
21:36 25-01-2021
Бранью и криками заставляла выйти на работу заболевшего медика заведующая скорой помощью
Как болит голова при коронавирусе
21:20 25-01-2021
Как болит голова при коронавирусе