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Общество / Стиль жизни

Стас Костюшкин рассказал о своей страшной тайне в программе «Секрет на миллион»

18:50 26.01.2021 Фото: wikimedia.org
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Стас Костюшкин признался в студии программы, что его стыдится родня.

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Стас Костюшкин признался в студии программы, что его стыдится родня

Накануне, 23 января, в эфир телеканала НТВ вышел выпуск программы «Секрет на миллион». В этот раз Лера Кудрявцева узнавала тайны из жизни 49-летнего Стаса Костюшкина. Артист откровенно рассказал о личной жизни, расставании с женой Юлией, детских переживаниях. Выпуск с певцом удивил телезрителей.

Стас Костюшкин признался в студии программы, что его стыдится родня. Также певец рассказал, как они с супругой переживали кризис в отношениях.

Стаса Костюшкина стыдится его сестра

Бывший солист «Чай вдвоем» Стас Костюшкин – сын джазового саксофониста Михаила Иосифовича и манекенщицы в прошлом Надежды Аркадьевны. Будущий артист рос в Санкт-Петербурге. Его публиковали в советском журнале мод. Стас Костюшкин окончил музыкальную школу СПб.

Артист всегда был откровенен, и не стеснялся публично говорить про личную жизнь. В студии программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой он рассекретил некоторые свои тайны. Ведущая затронула много личных тем, в том числе, о взаимоотношениях с родственниками. Стас Костюшкин признался: однажды он отдыхал в одной компании с родной сестрой, и та не призналась, что он – ее брат. По мнению артиста, она его стыдится. В подробности того инцидента Стас Костюшкин вдаваться не стал. Певец рассказал, что в детстве было трудно. Так в жизни получилось, что ему пришлось расти без отца.

Стас Костюшкин откровенно рассказал о личной жизни, отношениях с женой

В студии программы «Секрет на миллион» Стас Костюшкин был с поддержкой – в зале сидела его жена Юлия. Они женаты с 2006 года. Сейчас Юлии 40 лет, а на момент знакомства с артистом ей было 26 лет. Тогда Юлия, имевшая эффектную внешность, работала в «Чай вдвоем» танцовщицей. Когда они познакомились, Стас Костюшкин еще был женат, только стал отцом. Однако он не смог подавить чувства к Юлии.

В 2006 году Юлия и Стас Костюшкин поженились. Поскольку они оба эмоциональные, без ссор не обходится. Однажды певец заявил, что собирается развестись.

— Помню, Стас сказал: «Я вернусь — и будем разводиться», — вспоминает Юля. — Я ответила: «Хорошо».

— Юля умеет вывести на критический уровень, — вторит жене Стас, глядя на нее с нежностью. — Но когда я сильно влюблен, я все могу простить.

К счастью, они сохранили брак.

До знакомства с Юлией Стас Костюшкин состоя в браке дважды. Первый раз он был женат на Марианне, своей школьной любови. Карьера музыканта – это было доказательство певца ей, что он добьется успеха. Спустя несколько лет супружеской жизни Марианна ушла к другому мужчине. Позже Стас Костюшкин женился второй раз – на танцовщице Ольге. Их брак существовал 3 года. Ольга родила сына Мартина: парню в этом году исполнится 18 лет. Артист бросил семью ради Юлии, и вот уже 15-й год они вместе, воспитывают двоих детей 14-летнего Богдана и 5-летнего Мирона.

Источник: pronedra.ru

артист программа Секрет на миллион тайны шоу Стас Костюшкин Лера Кудрявцева НТВ
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