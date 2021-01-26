Международный день таможенника 26 января: Клевые поздравления и история профессионального праздника

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек — такова общая численность таможенников во всем мире.

С Международным днем таможенника - 26 января 2021 года

Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника (International Customs Day) — профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.

В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация (World Customs Organization), ВТАО. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы.

Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника. Идеи таможенного сообщества получили большой отклик.

Достаточно быстро из скромной организации, объединяющей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 183 государства-члена, которые управляют более 98% всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.

Международный день таможенника является поводом не только для проявления международной солидарности таможенных служб всего мира, подведения итогов работы за год и составления планов на предстоящий, но и для привлечения внимания общественности к значимости роли таможни в экономическом и социальном развитии общества.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек — такова общая численность таможенников во всем мире. Российская таможенная служба, насчитывающая 68 тысяч человек, является одной из крупнейших. А свой национальный профессиональный праздник российские таможенники отмечают 25 октября.

Красивые поздравления в праздник

Служить на таможне – нелегкое дело,

Смотреть нужно зорко, дозор нести смело.

Ведь внешне посмотришь – вот вроде турист,

Проверишь, как следует – контрабандист.

В ночи не спит граница,

Работникам не спится,

Ведь празднует отдел

Таможенника День!

От сердца поздравляем

Сегодня и желаем

Нести почётно жизни пост

И обойти препятствий мост!

Чтоб граница стала чистой

Там таможенник не спит,

Не проскочат террористы,

Если на посту стоит!

С Днём таможенника славим!

Вы с удачей заодно!

И пускай все нелегалы

Вмиг улягутся на дно!



Вам терпенья, крепких нервов,Чтоб гашиш и конопляНе прошли таможни стены,Чтоб работали не зря!

Пошлина и мыто

Текут в казну страны!

Твой труд и честь, и совесть

Стране и нам нужны!



С Днем таможни, с праздником!Пусть везет во всем!Хочу, чтоб полной чашейБыл всегда твой дом!

Предвосхитив врагов коварство,

Чтоб стало наше государство

Экономически стабильным

И в плане разных благ обильным,



Вы на посту, точней, на страже,В извечно благородном раже,Хоть избежать соблазнов сложно…Короче, хватит! С Днем таможни!

С днем Таможни поздравляем

И удачи вам желаем.

Пусть всегда будут у вас

Острый ум и зоркий глаз.



Чтоб всегда здоровы были,Контрабанду чтоб в страну не пропустили.Наша таможня лучшая в мире,Нет вам равных в ловкости и силе.

Праздник славный — День таможни!

Мы поздравить всех хотим,

Пусть все будет нынче можно,

Долгих лет вам, долгих зим!



Ты — границы повелитель,Контрабанде дай отбой!Пусть боится нарушитель,И в Россию ни ногой!

Таможня знает свое дело.

Она на страже. Значит, здесь

Враг не пройдет. Таможня смело

Собьет с него любую спесь!



Мы вам желаем благ, удачи,Здоровья, счастья и добра!Пусть будет так, а не иначе!Мы пьем за вас, друзья! Ура!

Доблесть, бдительность, отвага –

Вот соратники таможни!

Не уронят чести флага –

Сквозь кордон пробраться сложно!



Я желаю всем удачи,Чтоб служилось – не тужилось!Чтобы множилась отдачаИ карьера чтоб сложилась!

Никого не пропуская с контрабандой к нам в страну,

Зорко службу вы несете каждый на своем посту,

Защищаете границу, словно собственный свой дом,

Вас сегодня поздравляем с профессиональным днем!



В день Таможни вам желаем выдержки и силы,Чтобы труд нелегкий ваш вознаградили,Чтобы слава о таможне ширилась повсюду,Ну а мы ваши заслуги вечно помнить будем.

Источник: calend.ru