Международный день таможенника 26 января: Клевые поздравления и история профессионального праздника

Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника (International Customs Day) — профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.
В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация (World Customs Organization), ВТАО. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы.
Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника. Идеи таможенного сообщества получили большой отклик.
Достаточно быстро из скромной организации, объединяющей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 183 государства-члена, которые управляют более 98% всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.
Международный день таможенника является поводом не только для проявления международной солидарности таможенных служб всего мира, подведения итогов работы за год и составления планов на предстоящий, но и для привлечения внимания общественности к значимости роли таможни в экономическом и социальном развитии общества.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек — такова общая численность таможенников во всем мире. Российская таможенная служба, насчитывающая 68 тысяч человек, является одной из крупнейших. А свой национальный профессиональный праздник российские таможенники отмечают 25 октября.
Красивые поздравления в праздник
Служить на таможне – нелегкое дело,
Смотреть нужно зорко, дозор нести смело.
Ведь внешне посмотришь – вот вроде турист,
Проверишь, как следует – контрабандист.
В ночи не спит граница,
Работникам не спится,
Ведь празднует отдел
Таможенника День!
От сердца поздравляем
Сегодня и желаем
Нести почётно жизни пост
И обойти препятствий мост!
Чтоб граница стала чистой
Там таможенник не спит,
Не проскочат террористы,
Если на посту стоит!
С Днём таможенника славим!
Вы с удачей заодно!
И пускай все нелегалы
Вмиг улягутся на дно!
Чтоб гашиш и конопля
Не прошли таможни стены,
Чтоб работали не зря!
Пошлина и мыто
Текут в казну страны!
Твой труд и честь, и совесть
Стране и нам нужны!
Пусть везет во всем!
Хочу, чтоб полной чашей
Был всегда твой дом!
Предвосхитив врагов коварство,
Чтоб стало наше государство
Экономически стабильным
И в плане разных благ обильным,
В извечно благородном раже,
Хоть избежать соблазнов сложно…
Короче, хватит! С Днем таможни!
С днем Таможни поздравляем
И удачи вам желаем.
Пусть всегда будут у вас
Острый ум и зоркий глаз.
Контрабанду чтоб в страну не пропустили.
Наша таможня лучшая в мире,
Нет вам равных в ловкости и силе.
Праздник славный — День таможни!
Мы поздравить всех хотим,
Пусть все будет нынче можно,
Долгих лет вам, долгих зим!
Контрабанде дай отбой!
Пусть боится нарушитель,
И в Россию ни ногой!
Таможня знает свое дело.
Она на страже. Значит, здесь
Враг не пройдет. Таможня смело
Собьет с него любую спесь!
Здоровья, счастья и добра!
Пусть будет так, а не иначе!
Мы пьем за вас, друзья! Ура!
Доблесть, бдительность, отвага –
Вот соратники таможни!
Не уронят чести флага –
Сквозь кордон пробраться сложно!
Чтоб служилось – не тужилось!
Чтобы множилась отдача
И карьера чтоб сложилась!
Никого не пропуская с контрабандой к нам в страну,
Зорко службу вы несете каждый на своем посту,
Защищаете границу, словно собственный свой дом,
Вас сегодня поздравляем с профессиональным днем!
Чтобы труд нелегкий ваш вознаградили,
Чтобы слава о таможне ширилась повсюду,
Ну а мы ваши заслуги вечно помнить будем.
Источник: calend.ru