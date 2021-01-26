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26 января - День работника контрольно-ревизионной службы Украины: Душевные поздравления в профессиональный праздник

08:50 26.01.2021 Фото: klike.net
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Контрольно-ревизионная служба в Украине имеет одну основную функцию — финансовый контроль за сохранностью и использованием государственных денежных ресурсов.

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С Днем работника контрольно-ревизионной службы Украины - 26 января 2021 года

26 января Украина празднует День работника контрольно-ревизионной службы Украины. В этот день в 1993 году был принят закон № 2939-XII «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине».

Контрольно-ревизионная служба в Украине имеет одну основную функцию — финансовый контроль за сохранностью и использованием государственных денежных ресурсов. Означает это следующее: контрольно-ревизионная служба проводит ревизии и проверки на правильность оприходования, следит за выполнением местных бюджетов, проверяет документацию министерств и служб, которые финансирует государство. Кроме того, работники контрольно-ревизионной службы обязаны проверять организации, которые получают деньги от государства — туда ли потрачены деньги, куда следует, и следить за теми организациями, которые пользуются принадлежащим государству имуществом.

***

Увы, всегда, как приговор,
Звучит: «К нам едет ревизор!»
Но это Гоголя заслуга,
А нам дороже нету друга,
Чем КРУ, когда оно конкретно
«Трясет» проверкой конкурентов.
Я Гоголя хочу поправить,
И громко с праздником поздравить!

Известно каждому, друзья,
Что нам без вас никак нельзя.
И станут вам пускай наградой
Слова: «Приезду всегда рады».

***

В день контрольно-ревизионной службы,
Хотим пожелать Вам мира и дружбы,
Хотим пожелать Вам веры и счастья,

С пути чтобы Вашего ушли все ненастья,
Чтоб множились только Ваши победы,
Совсем чтоб не знали Вас горе и беды,
Чтоб радость и смех были с Вами всегда,
Дорога чтоб Ваша была очень легка.

***

Поздравляю с Днём работника контрольно-ревизионной службы Украины. Желаю ничего из виду не упускать, ни на что глаза не закрывать, все дефекты и недочёты сразу выявлять и с каждым днём своей работы чувствовать себя сильным, умным, востребованным и успешным человеком. Желаю моральных и физических сил, выдержки, упорства, настойчивости и удачи на всякий случай! А для твоего сердца хочу пожелать каждый день проводить ревизию эмоций и чувств и непременно выбрасывать в мусорное ведро хмурое настроение и весь накопленный негатив.

***

Все, кто в КРУ работает,
Праздник отмечают.
Вам ревизий славных
От души желаю.

Пусть работа радость дарит,
Пусть уйдет весь негатив.
Будьте счастливы, здоровы,
Выполняйте норматив.

***

В КРУ сегодня будет праздник,
Все ревизии долой,
Я сердечно всем желаю
Нынче премии тройной.

Делать сложную работу
Вам желаю я на «пять»,
С блеском проводить проверки,

Никогда не отступать.

***

Сохранность денежных запасов
От Вас зависит напрямую,
И выявляете Вы сразу
Кто тратит денежки впустую.

Вы — КРУ работник честный,
Пусть Вами Родина гордится!

Желаем жизни интересной,
Пусть доброй радостью искрится!

***

В День работника КРУ
Я поздравить Вас спешу.
Служба важная страны,
Поздравляю от души!

Вам поменьше нарушений

И ни капельки сомнений,
Пусть проходят на «ура»
Каждодневные дела!

***

Желаем вам искренне в День КРУ,
С работой своей на Ура управляться,
Успех чтобы рядом шёл, как лучший друг,
И помогал целей всех добиваться!

Пусть будет внимательность вашим мечом,
Который дорогу в труде расчищает,
И много вам премий даётся за то,
Что каждый работу на пять выполняет!

***

КРУ сегодня отмечает
Праздник долгожданный свой.
Коль ревизия нагрянет,

Все забудут про покой.

Вам желаю нарушений
Я поменьше находить,
Свое дело и призвание
От души всегда любить.

***

КРУ сегодня поздравляю,
С праздником ребята вас,

Никогда пусть не подводят
Острый ум и зоркий глаз.

Всем желаю я здоровья,
Радость чтоб несла работа,
Ждет пускай удача
Вас за новым поворотом.

***

Очень точную работу вы проводите в субботу,

В понедельник, вторник, среду, вы с ревизией к обеду...
Под контролем всё у вас, вы работники просто класс,
С праздником вас поздравляем, процветания желаем.

Никогда не унывать, всё в своих руках держать.
В Украине вы в почете, на прекрасной вы работе.
На ревизию вас ждут, тут и там, там и тут,
Вы контроль свой проводите, лишь заслуженных хвалите.

Источник: pozdravok.ru

26 января 2021 День КРУ поздравления стихи
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От редакции

Поздравляем с Днём работника контрольно-ревизионной службы Украины!

Аноним, 26 января 2021 08:53
А еще сегодня международный день таможенника.
Аноним, 26 января 2021 09:24
НВР:
ого.. а горобец тоже поздравлять будет?
Истмат, 26 января 2021 09:27
Это что это - тролинг такой?
День ВСУ вы не планируете отмечать? Или Службы безпеки?

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