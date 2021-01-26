26 января - День работника контрольно-ревизионной службы Украины: Душевные поздравления в профессиональный праздник

Контрольно-ревизионная служба в Украине имеет одну основную функцию — финансовый контроль за сохранностью и использованием государственных денежных ресурсов.

С Днем работника контрольно-ревизионной службы Украины - 26 января 2021 года

26 января Украина празднует День работника контрольно-ревизионной службы Украины. В этот день в 1993 году был принят закон № 2939-XII «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине».

Контрольно-ревизионная служба в Украине имеет одну основную функцию — финансовый контроль за сохранностью и использованием государственных денежных ресурсов. Означает это следующее: контрольно-ревизионная служба проводит ревизии и проверки на правильность оприходования, следит за выполнением местных бюджетов, проверяет документацию министерств и служб, которые финансирует государство. Кроме того, работники контрольно-ревизионной службы обязаны проверять организации, которые получают деньги от государства — туда ли потрачены деньги, куда следует, и следить за теми организациями, которые пользуются принадлежащим государству имуществом.

***

Увы, всегда, как приговор,

Звучит: «К нам едет ревизор!»

Но это Гоголя заслуга,

А нам дороже нету друга,

Чем КРУ, когда оно конкретно

«Трясет» проверкой конкурентов.

Я Гоголя хочу поправить,

И громко с праздником поздравить!



Известно каждому, друзья,Что нам без вас никак нельзя.И станут вам пускай наградойСлова: «Приезду всегда рады».

***

В день контрольно-ревизионной службы,

Хотим пожелать Вам мира и дружбы,

Хотим пожелать Вам веры и счастья,



С пути чтобы Вашего ушли все ненастья,Чтоб множились только Ваши победы,Совсем чтоб не знали Вас горе и беды,Чтоб радость и смех были с Вами всегда,Дорога чтоб Ваша была очень легка.

***

Поздравляю с Днём работника контрольно-ревизионной службы Украины. Желаю ничего из виду не упускать, ни на что глаза не закрывать, все дефекты и недочёты сразу выявлять и с каждым днём своей работы чувствовать себя сильным, умным, востребованным и успешным человеком. Желаю моральных и физических сил, выдержки, упорства, настойчивости и удачи на всякий случай! А для твоего сердца хочу пожелать каждый день проводить ревизию эмоций и чувств и непременно выбрасывать в мусорное ведро хмурое настроение и весь накопленный негатив.

***

Все, кто в КРУ работает,

Праздник отмечают.

Вам ревизий славных

От души желаю.

Пусть работа радость дарит,

Пусть уйдет весь негатив.

Будьте счастливы, здоровы,

Выполняйте норматив.

***

В КРУ сегодня будет праздник,

Все ревизии долой,

Я сердечно всем желаю

Нынче премии тройной.

Делать сложную работу

Вам желаю я на «пять»,

С блеском проводить проверки,



Никогда не отступать.

***

Сохранность денежных запасов

От Вас зависит напрямую,

И выявляете Вы сразу

Кто тратит денежки впустую.

Вы — КРУ работник честный,

Пусть Вами Родина гордится!



Желаем жизни интересной,Пусть доброй радостью искрится!

***

В День работника КРУ

Я поздравить Вас спешу.

Служба важная страны,

Поздравляю от души!

Вам поменьше нарушений



И ни капельки сомнений,Пусть проходят на «ура»Каждодневные дела!

***

Желаем вам искренне в День КРУ,

С работой своей на Ура управляться,

Успех чтобы рядом шёл, как лучший друг,

И помогал целей всех добиваться!

Пусть будет внимательность вашим мечом,

Который дорогу в труде расчищает,

И много вам премий даётся за то,

Что каждый работу на пять выполняет!

***

КРУ сегодня отмечает

Праздник долгожданный свой.

Коль ревизия нагрянет,



Все забудут про покой.

Вам желаю нарушений

Я поменьше находить,

Свое дело и призвание

От души всегда любить.

***

КРУ сегодня поздравляю,

С праздником ребята вас,



Никогда пусть не подводятОстрый ум и зоркий глаз.

Всем желаю я здоровья,

Радость чтоб несла работа,

Ждет пускай удача

Вас за новым поворотом.

***

Очень точную работу вы проводите в субботу,



В понедельник, вторник, среду, вы с ревизией к обеду...Под контролем всё у вас, вы работники просто класс,С праздником вас поздравляем, процветания желаем.

Никогда не унывать, всё в своих руках держать.

В Украине вы в почете, на прекрасной вы работе.

На ревизию вас ждут, тут и там, там и тут,

Вы контроль свой проводите, лишь заслуженных хвалите.

Источник: pozdravok.ru