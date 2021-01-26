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Здоровье / Общество

Витамины зимой: Что необходимо принимать для поддержания сил в организме в зимний период

14:20 26.01.2021 Фото: pxhere.com
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Нужно особое внимание уделить наличию в рационе молочных продуктов, яичного желтка и желто-оранжевых фруктов, которые богаты витамином А.

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Зимой потребность организма в витаминах становится особенно актуальной

Зимой потребность организма в витаминах становится особенно актуальной. Поэтому, как пишет сетевое издание «Актуальные новости», необходимо обеспечить организм полноценным составом полезных веществ.

По словам специалистов, в качестве средств для укрепления иммунитета, да и вообще, улучшения своего самочувствия, очень хорошо себя проявили продукты с высоким содержанием витамина А, а также группы В, С и D.

Следовательно, нужно особое внимание уделить наличию в рационе молочных продуктов, яичного желтка и желто-оранжевых фруктов, которые богаты витамином А. Это позволит поддержать работу слизистых в носу, горле, бронхах и лёгких.

Витамины группы В можно найти в мясе и цельно-зерновом хлебе. Они особенно полезны в случае появления раздражительности и усталости.

Витамин С помогает укрепить свою стрессоустойчивость и в больших количествах он содержится в квашеной капусте, лимоне и болгарском перце.

Что же касается витамина D, то здесь на помощь придет жирная рыба, а также вышеназванные яичный желток и молочные продукты.

Все эти вещества являются крайне важными факторами питания и они в обязательном порядке должны входить в рацион.

Источник: planet-today.ru

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