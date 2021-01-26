В мечтах об отпуске: куда россияне уже бронируют билеты на лето-2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда путешественники уже начали бронировать перелеты на лето 2021 года и сколько они платят за билеты.
Топ направлений по России на лето, который аналитики Туту.ру наблюдают сейчас, скорее всего, будет отличаться от того, что будет зафиксировано по итогам летнего сезона. Например, сейчас наряду с южными морскими курортами в топ-10 входят Магадан и Петропавловск-Камчатский.
Топ-10 авианаправлений на лето-2021 (по данным продаж к 18 января)
|
Направление
|
Средний чек в одну сторону, 2020
|
Средний чек в одну сторону, 2021
|
Динамика среднего чека
|
Москва — Симферополь
|
6026
|
7201
|
+19%
|
Москва — Сочи
|
7641
|
5127
|
-33%
|
Москва — Анапа
|
6527
|
5836
|
-11%
|
Москва — Магадан
|
13550
|
13587
|
0%
|
Санкт-Петербург — Симферополь
|
10516
|
9855
|
-6%
|
Москва — Петропавловск-Камчатский
|
16160
|
15503
|
-4%
|
Санкт-Петербург — Сочи
|
8482
|
7530
|
-11%
|
Москва — Геленджик
|
8126
|
4666
|
-43%
|
Санкт-Петербург — Анапа
|
10893
|
7647
|
-30%
|
Москва — Калининград
|
6002
|
4994
|
-17%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Пока средние чеки по оформленным билетам (к 18 января) из Москвы в Симферополь на 19% выше, чем к той же дате год назад, из Москвы в Сочи — на 33% ниже, из Москвы в Анапу — ниже на 11%, в Геленджик — на 43%, в Калининград — на 17%.
В прошлом году те, кто купил билеты сильно заранее, ничего не выиграли, так как после серьёзных ограничений на путешествия, действовавших весной, авиакомпании начали существенно снижать цены. Но если ситуация стабилизируется, цены могут начать отыгрывать падение.
Комментирует Александр Гладилин, генеральный директор ООО «Новые туристические технологии» (сервиc поездок и путешествий Туту.ру):
«Билеты на самолёты по России сейчас дешевле, чем год назад. По нашим данным, в среднем — на 15%. Причём по некоторым направлениям средний чек сократился на 30-40%. Это, с одной стороны хорошо, потому что люди даже в такой сложный период могут продолжать путешествовать, с другой — авиакомпании делают это не от хорошей жизни, а чтобы заполнить борта, и это не очень укрепляет их финансовое положение. И когда ситуация стабилизируется, билеты по России должны снова подорожать — раньше в среднем рост цен был на 6-7% в год.
Ощущение неопределённости привело к снижению глубины бронирования — люди стали планировать поездки в последний момент. Пока ситуация не вернётся к какой-то более или менее привычной норме, люди так и будут поступать. Но по мере восстановления объёма перевозок покупать заранее снова должно стать выгоднее, и люди к этому вернутся».
По итогам всего лета-2020 средний чек за перелет из Москвы в Симферополь был 5 685 рублей за билет в одну сторону. Те, кто уже купили билеты по этому маршруту на лето 2021 года, заплатили в среднем 7 201 рубль. За билеты в Сочи пока платят в среднем столько же, сколько составил финальный средний чек по итогам всего лета.
Сравнение средних чеков на морские курорты с вылетом из Москвы (в одну сторону)
-
Город назначения
Средний чек по итогам всего лета-2020
Средний чек на лето-2021 (по билетам, проданным к 18 января)
Симферополь
5 685
7 201
Сочи
5 027
5 127
Анапа
4 885
5 836
Геленджик
5 283
4 666
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Что касается бронирований авиабилетов за границу, то пока возможностей для зарубежных поездок у россиян не много, и неизвестно, что будет с международным сообщением к лету — куда можно будет путешествовать и на каких условиях. Поэтому пока билеты за рубеж на лето бронируют сдержанно. Но есть путешественники, которые уже купили билеты в Турцию, Италию, США, Германию, Черногорию, на Кипр, а также в страны ближнего зарубежья. Либо у этих клиентов есть основания для въезда, либо они верят, что международное авиасообщение будет восстанавливаться.
Согласно опросу, который Туту.ру провел в конце прошлого года, в 2021 году россияне больше всего хотели бы отправиться в Италию, Испанию, Таиланд, Германию, Грецию, Турцию и Чехию.
Источник: tutu.ru