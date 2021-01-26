В мечтах об отпуске: куда россияне уже бронируют билеты на лето-2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда путешественники уже начали бронировать перелеты на лето 2021 года и сколько они платят за билеты.

Топ направлений по России на лето, который аналитики Туту.ру наблюдают сейчас, скорее всего, будет отличаться от того, что будет зафиксировано по итогам летнего сезона. Например, сейчас наряду с южными морскими курортами в топ-10 входят Магадан и Петропавловск-Камчатский.

Топ-10 авианаправлений на лето-2021 (по данным продаж к 18 января)

Направление Средний чек в одну сторону, 2020 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека Москва — Симферополь 6026 7201 +19% Москва — Сочи 7641 5127 -33% Москва — Анапа 6527 5836 -11% Москва — Магадан 13550 13587 0% Санкт-Петербург — Симферополь 10516 9855 -6% Москва — Петропавловск-Камчатский 16160 15503 -4% Санкт-Петербург — Сочи 8482 7530 -11% Москва — Геленджик 8126 4666 -43% Санкт-Петербург — Анапа 10893 7647 -30% Москва — Калининград 6002 4994 -17%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Пока средние чеки по оформленным билетам (к 18 января) из Москвы в Симферополь на 19% выше, чем к той же дате год назад, из Москвы в Сочи — на 33% ниже, из Москвы в Анапу — ниже на 11%, в Геленджик — на 43%, в Калининград — на 17%.

В прошлом году те, кто купил билеты сильно заранее, ничего не выиграли, так как после серьёзных ограничений на путешествия, действовавших весной, авиакомпании начали существенно снижать цены. Но если ситуация стабилизируется, цены могут начать отыгрывать падение.

Комментирует Александр Гладилин, генеральный директор ООО «Новые туристические технологии» (сервиc поездок и путешествий Туту.ру):

«Билеты на самолёты по России сейчас дешевле, чем год назад. По нашим данным, в среднем — на 15%. Причём по некоторым направлениям средний чек сократился на 30-40%. Это, с одной стороны хорошо, потому что люди даже в такой сложный период могут продолжать путешествовать, с другой — авиакомпании делают это не от хорошей жизни, а чтобы заполнить борта, и это не очень укрепляет их финансовое положение. И когда ситуация стабилизируется, билеты по России должны снова подорожать — раньше в среднем рост цен был на 6-7% в год.

Ощущение неопределённости привело к снижению глубины бронирования — люди стали планировать поездки в последний момент. Пока ситуация не вернётся к какой-то более или менее привычной норме, люди так и будут поступать. Но по мере восстановления объёма перевозок покупать заранее снова должно стать выгоднее, и люди к этому вернутся».

По итогам всего лета-2020 средний чек за перелет из Москвы в Симферополь был 5 685 рублей за билет в одну сторону. Те, кто уже купили билеты по этому маршруту на лето 2021 года, заплатили в среднем 7 201 рубль. За билеты в Сочи пока платят в среднем столько же, сколько составил финальный средний чек по итогам всего лета.

Сравнение средних чеков на морские курорты с вылетом из Москвы (в одну сторону)

Город назначения Средний чек по итогам всего лета-2020 Средний чек на лето-2021 (по билетам, проданным к 18 января) Симферополь 5 685 7 201 Сочи 5 027 5 127 Анапа 4 885 5 836 Геленджик 5 283 4 666

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Что касается бронирований авиабилетов за границу, то пока возможностей для зарубежных поездок у россиян не много, и неизвестно, что будет с международным сообщением к лету — куда можно будет путешествовать и на каких условиях. Поэтому пока билеты за рубеж на лето бронируют сдержанно. Но есть путешественники, которые уже купили билеты в Турцию, Италию, США, Германию, Черногорию, на Кипр, а также в страны ближнего зарубежья. Либо у этих клиентов есть основания для въезда, либо они верят, что международное авиасообщение будет восстанавливаться.

Согласно опросу, который Туту.ру провел в конце прошлого года, в 2021 году россияне больше всего хотели бы отправиться в Италию, Испанию, Таиланд, Германию, Грецию, Турцию и Чехию.

Источник: tutu.ru