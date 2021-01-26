Отчитала гостей Бузовой за слова о неискренности шоу-бизнеса Рудковская

Продюсер возмутилась поведением девушек и призвала их говорить за себя. Она добавила, что намерена желать только то, что сама посчитает нужным.

Рудковская отчитала гостей Бузовой за слова о неискренности шоу-бизнеса

Звезды российского шоу-бизнеса побывали на одной из самых грандиозных вечеринок за последнее время. Все они спешили на юбилей к Ольге Бузовой, но кто же отличился больше всех?

Безоговорочное первое место занимает известный продюсер Яна Рудковская, уверены следившие за торжеством поклонники. От начала мероприятия прошло всего несколько часов, а отечественные СМИ уже вовсю пестрят кричащими заголовками о скандале, учиненном белокурой знаменитостью. И даже видеозапись инцидента слили в Сеть.

На обнародованной записи слышно, как Рудковская отчитывает подружек Бузовой, одна из которых заикнулась о неискренности шоу-бизнеса. Девушка заявила, что все звезды исключительно льстят друг другу. Другая же добавила, что сегодня Бузовой никто не будет желать детей, явно намекая на недавний разлад певицы со своим возлюбленным Давой.

Продюсер возмутилась поведением девушек и призвала их говорить за себя. Она добавила, что намерена желать только то, что сама посчитает нужным.

«Я в силу возраста могу давно себе позволить говорить только правду. За слова нужно отвечать. Когда вы что-то говорите, думайте о том, что вы говорите», — отметила Рудковская.

Кроме того, Рудковская защитила шоу-бизнес, заявив, что люди этой сферы говорят друг другу только правду. Опыт и шишки, которые знаменитости набивают по пути к вершине карьерной лестницы, делают их жесткими и прямолинейными. После этих слов Рудковская покинула зал торжества.

А вот как отреагировала на скандал виновница праздника, пока не ясно. При этом ранее певица призналась, что совсем обессилила после разрыва отношений с блогером Давой. По словам телеведущей, она еле сдерживается от слез и призывает всех уважать ее право на личную жизнь.

Источник: riafan.ru