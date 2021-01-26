"Мы купили эти вещи на деньги": осудили за челлендж с выкидыванием украшений Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес попыталась запустить новый челлендж, приуроченный к 20-летию выхода её второго альбома J.Lo. В "Твиттере" она опубликовала видео, в котором повторила момент из своего клипа Love Don't Cost a Thing, и призвала фанатов выкладывать ролики, на которых они снимают с себя драгоценности и одежду и выкидывают их.
На кадрах видео артистка идёт по пляжу, снимая и выбрасывая солнцезащитные очки, белое пальто и браслет. Затем она медленно начинает снимать футболку, но после этого поворачивается к камере и закрывает её руками.
— Не могу дождаться, чтобы увидеть ваши варианты исполнения, — написала Джей Ло под видео.
Однако реакция некоторых пользователей явно не оправдала ожиданий певицы. Её раскритиковали за челлендж, особенно в условиях пандемии.
Ты хочешь, чтобы мы появились на публике без маски? Во время пандемии? Ты хочешь, чтобы мы вышли без маски и разделись? Мне бы не хотелось, чтобы меня обвинили в непристойном поведении. Я нищий, поэтому у меня нет денег на люксовую одежду
Olwethu Leshabane
- Я должен спешить на пляж и поспешно избавиться от своих ценностей?
Wholesome Papí
- Мне очень жаль молодое поколение, если они выбирают вас своим образцом для подражания!
Peace&Love
- Помните, мы купили эти вещи на деньги. В любом случае их нельзя бросать
Jake The King
.@JLo celebrated the 20th anniversary of her sophomore album by recreating the iconic beach scene from the "Love Don't Cost a Thing" music video. 🏝 https://t.co/t4yFELfLWV
— Pop Crave (@PopCrave) January 24, 2021
Источник: life.ru