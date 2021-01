"Мы купили эти вещи на деньги": осудили за челлендж с выкидыванием украшений Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес попыталась запустить новый челлендж, приуроченный к 20-летию выхода её второго альбома J.Lo. В "Твиттере" она опубликовала видео, в котором повторила момент из своего клипа Love Don't Cost a Thing, и призвала фанатов выкладывать ролики, на которых они снимают с себя драгоценности и одежду и выкидывают их.

На кадрах видео артистка идёт по пляжу, снимая и выбрасывая солнцезащитные очки, белое пальто и браслет. Затем она медленно начинает снимать футболку, но после этого поворачивается к камере и закрывает её руками.

— Не могу дождаться, чтобы увидеть ваши варианты исполнения, — написала Джей Ло под видео.

Однако реакция некоторых пользователей явно не оправдала ожиданий певицы. Её раскритиковали за челлендж, особенно в условиях пандемии.

Ты хочешь, чтобы мы появились на публике без маски? Во время пандемии? Ты хочешь, чтобы мы вышли без маски и разделись? Мне бы не хотелось, чтобы меня обвинили в непристойном поведении. Я нищий, поэтому у меня нет денег на люксовую одежду

Olwethu Leshabane

- Я должен спешить на пляж и поспешно избавиться от своих ценностей?

Wholesome Papí

- Мне очень жаль молодое поколение, если они выбирают вас своим образцом для подражания!

Peace&Love

- Помните, мы купили эти вещи на деньги. В любом случае их нельзя бросать

Jake The King

