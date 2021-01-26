Из-за чего закрылся аквапарк "Аквамир" в Новосибирске, стало известно

На странице аквапарка в социальных сетях появилась информация, что комплекс "был заблокирован неизвестными", деятельность аквапарка приостановлена.

Новосибирский аквапарк приостановил работу из-за смены арендатора

В управляющей компании сообщили, что "Аквамир" будет закрыт, предположительно, несколько дней.

Крупнейший в Сибири новосибирский аквапарк "Аквамир", куда, по сообщениям местных СМИ, утром в понедельник приехали сотрудники полиции, приостановил свою работу из-за смены арендатора. Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель директора компании "ВДТ Строй", управляющей аквапарком, Сергей Репников.

Как сообщают местные СМИ, в понедельник сотрудники полиции приехали к новосибирскому аквапарку и не пускали внутрь сотрудников предприятия. На странице аквапарка в социальных сетях появилась информация, что комплекс "был заблокирован неизвестными", деятельность аквапарка приостановлена. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ТАСС отказались комментировать ситуацию, отметив, что данный вопрос является предметом экономического спора.

"Для того, чтобы провести инвентаризацию, передать все помещения и оборудование [новому арендатору] "Белой сфере", принято решение, что с сегодняшнего дня аквапарк временно приостанавливает работу. Точно не могу сказать, [в течение какого времени будет закрыт аквапарк], несколько дней. Завтра будет понятно", - сказал Репников.

О ситуации

В 2016 году группа компаний "Кварсис" ввела в эксплуатацию в Новосибирске аквапарк "Аквамир" площадью 40 тыс. кв. м. В августе 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области по заявлению "Межтопэнергобанка" ввел наблюдение в отношении управляющей компании аквапарка "ВДТ Строй" (входит в группу компаний "Кварсис").

По словам Репникова, при строительстве аквапарка "ВДТ Строй" взял более 2 млрд рублей кредитных средств в "Межтопэнергобанке" под залог здания и участка. После того, как в отношении банка была введена процедура банкротства, его главным кредитором стала государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Репников отметил, что перед процедурой банкротства "ВДТ Строя" здание аквапарка было передано в аренду компании ООО "Глобал" по заниженной стоимости. Конкурсный управляющий по итогам проверки пришел к выводу, что договор невыгоден должнику, и принял решение о его расторжении.

"В декабре "Глобал" получил уведомление о том, что с ним договор прекращен. Вместо того, чтобы объявить своим сотрудникам и посетителям, что деятельность прекращается, компания продавала билеты и работала в новогодние праздники. За это время конкурсный управляющий нашел нового арендатора, провел конкурс и с согласия "Агентства по страхованию вкладов" заключил договор с компанией "Белая сфера", - рассказал Репников.

Замдиректора добавил, что, несмотря на смену арендатора, планируется сохранить максимальное количество рабочих мест в аквапарке.

Источник: ТАСС