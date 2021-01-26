Разрабатывает вторую платформу для компактных электрокаров Renault

Известно, что ее назовут CMF-B EV, так как она фактически является модификацией платформы CMF-B, которая уже используется в моделях альянса Renault-Nissan.

Renault разрабатывает вторую платформу для компактных электрокаров

К 2023 году Renault представит вторую платформу для компактных электрокаров.

Новая “тележка”, в разработке которой поучаствуют специалисты компании Nissan, предназначается для компактных электрических сити-каров. Информации о новой платформе Renault пока что очень мало. Известно, что ее назовут CMF-B EV, так как она фактически является модификацией платформы CMF-B, которая уже используется в моделях альянса Renault-Nissan. Скорее всего на архитектуре CMF-B EV будет базироваться вся модельная линейка электрифицированных малолитражных авто Renault-Nissan. Новую платформу получат две новинки — Renault Megane, являющийся серийной версией концепта eVision, и Nissan Ariva.

Источник: letnews.ru