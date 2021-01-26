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Разрабатывает вторую платформу для компактных электрокаров Renault

13:30 26.01.2021 Фото: letnews.ru
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Известно, что ее назовут CMF-B EV, так как она фактически является модификацией платформы CMF-B, которая уже используется в моделях альянса Renault-Nissan.

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Renault разрабатывает вторую платформу для компактных электрокаров

К 2023 году Renault представит вторую платформу для компактных электрокаров.
Новая “тележка”, в разработке которой поучаствуют специалисты компании Nissan, предназначается для компактных электрических сити-каров. Информации о новой платформе Renault пока что очень мало. Известно, что ее назовут CMF-B EV, так как она фактически является модификацией платформы CMF-B, которая уже используется в моделях альянса Renault-Nissan. Скорее всего на архитектуре CMF-B EV будет базироваться вся модельная линейка электрифицированных малолитражных авто Renault-Nissan. Новую платформу получат две новинки — Renault Megane, являющийся серийной версией концепта eVision, и Nissan Ariva.

Источник: letnews.ru

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