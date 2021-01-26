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Взял «золото» первенства России по триатлону Александр Гашников из Бердска

14:19 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Перепады высот лыжного центра "Шижма" и погодные условия испытывали на прочность опытных спортсменов-любителей.

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Первенство России среди любителей по зимнему триатлону и Гонка преследования Swiftman Winter Triathlon

В эти выходные Кировская область наряду со стартами элиты и юниоров принимала первенство России по зимнему триатлону среди любителей. На старт маршрутов дистанций вышло 54 участника из 14 регионов России: от Московской до Новосибирской и Томской областей.

В соревнованиях принял участие Александр Гашников из Бердска в возрастной категории 55-59 лет. Он завоевал золото.

Перепады высот лыжного центра "Шижма" и погодные условия испытывали на прочность опытных спортсменов-любителей. Главной сложностью у участников стала подготовка экипировки к прохождению этапов. Маршрут предполагал беговой этап 4,6 км, вело - 9 км, лыжи - 7,5 км, перепад высот - более 200 м.

Андрей Гудалов, технический делегат Федерации триатлона России, член исполнительного комитета ITU по зимнему триатлону принял участие в церемонии открытия старта:
- Всегда приятно возвращаться в Шижму, которая так известна в мире не только лыжных гонок, но теперь и зимнего триатлона. В наших планах в ближайшее время провести на этой площадке международный старт. Хочу пожелать всего самого наилучшего и удачи на старте. Уровень организации данного старта стал ещё одной ступенью к гонкам более высокого уровня, - отметил Андрей Гудалов.

Результаты в индивидуальной гонке по возрастным категориям у мужчин и женщин:
● 25-29 лет: Сергей Захаров (Удмуртская Республика)
● 30-34 лет: Артем Меркушев (Кировская область) и Людмила Паксюткина (Саратовская область)
● 35-39 лет: Денис Абдурманов (Республика Коми) и Наталья Акульчик (Республика Коми )
● 40-44 лет: Сергей Мишанин (Пермский край)
● 45-49 лет: Евгений Чагин (Томская область)

● 50-54 лет: Денис Никонов (Саратовская область)
● 55-59 лет: Александр Гашников (Бердск, Новосибирская область) и Людмила Тебенькова (Республика Коми)
● 60-64 лет: Олег Суходолин (Томская область)
● 65 лет и старше: Александр Симонов (Кировская область)
Во второй день соревнований для любителей прошла Гонка преследования Swiftman Winter Triathlon, в которой участники стартовали с гандикапом. Основой для расчёта стали результаты первенства России: стартовые позиции определены с учетом возрастного коэффициента. Первым стартовал спортсмен, показавший лучшее эквивалентное время.

Первым на старт гонки вышел Олег Суходолин (Томская область), его время на первенстве России в 1:23,47 позволил ему заработать временное преимущество от ближайшего соперника более 4-х минут. Кроме того, порядок прохождения этапов гонки был обратным: лыжный этап, вело и бег.

– Трассы на Swiftman Winter Triathlon не позволяют потерять внимание или расслабиться. Именно стартовый и тренировочный опыт дали возможность уменьшить временные потери: этот маршрут нельзя проходить в красной зоне, нужно быть в пороговом состоянии. Велоэтап технически очень сложный, на беговом нужно быть всегда сконцентрированным. Большое уважение организатором за подготовку таких трудных технических трасс, они не прощают провалов в подготовке.

Результат победителя в Гонке преследования составил 42 мин 14 сек. Вторым стартовал и финишировал Александр Гашников (Новосибирская область) со временем 45 мин 11 сек, третьим - Евгений Чагин (Томская область) за 47 мин 57 сек. Все участники стремились максимально сократить отставание от соперников, стартующих с временным интервалом.

Источник: rustriathlon.ru

Александр Гашников лыжник лыжня триатлон гашников
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