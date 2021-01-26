Правила поведения при пожаре. Это важно знать!

На улице установилась морозная погода. В это время возрастает число пожаров

Заметка по печам

На улице установилась морозная погода. В это время возрастает число пожаров по причинам, связанным с эксплуатацией печного отопления. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Бердску напоминает гражданам основные требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:

- необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

- неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

- перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

- печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

- для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

- для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

- стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи необходимо защищать штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм.

- в садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

- располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

- перекаливать печи.

- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Правила поведения при пожаре:

- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефону 01 или 112;

- при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- до прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой);

- удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.

Огонь и дети!

Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни. Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один дома, ребенок не решится поиграть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу. Особенно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или комнатах.

В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу. Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезде зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения.

Чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску напоминают родителям основные требования пожарной безопасности:

- необходимо рассказывать детям о соблюдении требований пожарной безопасности;

- быть примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

- не оставлять спички в доступном для детей месте;

- не поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

- следить, чтобы дети не разжигали костры;



- организовать ребенку интересный досуг;- и самое главное: уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых.При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение. Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому телефону «01» или по телефону сотовых операторов «101».

Источник: ОНД по Бердску