Правила поведения при пожаре. Это важно знать!

Заметка по печам
На улице установилась морозная погода. В это время возрастает число пожаров по причинам, связанным с эксплуатацией печного отопления. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Бердску напоминает гражданам основные требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.
Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:
- необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.
- неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.
- перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
- печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.
- для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.
- для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.
- стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи необходимо защищать штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм.
- в садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.
- располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.
- перекаливать печи.
- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
Правила поведения при пожаре:
- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефону 01 или 112;
- при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- до прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой);
- удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.
Огонь и дети!
Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни. Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один дома, ребенок не решится поиграть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу. Особенно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или комнатах.
В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу. Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезде зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения.
Чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску напоминают родителям основные требования пожарной безопасности:
- необходимо рассказывать детям о соблюдении требований пожарной безопасности;
- быть примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;
- не оставлять спички в доступном для детей месте;
- не поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;
- следить, чтобы дети не разжигали костры;
- и самое главное: уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение. Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому телефону «01» или по телефону сотовых операторов «101».
Источник: ОНД по Бердску