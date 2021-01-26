Аварийное отключение подстанции — звучит достаточно скучно. А вот выглядит нет. Вчера под Ялтой случилось короткое замыкание на электросетях из-за непогоды — город погрузился во тьму.
Апокалипсис в Ялте: прогремел взрыв на подстанции и оставил весь город без света. Шокирующее видео
В городе также перезапускают котельные после отключения электричества.
Аварийное отключение подстанции — звучит достаточно скучно. А вот выглядит нет. Вчера под Ялтой случилось короткое замыкание на электросетях из-за непогоды — город погрузился во тьму.
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От редакции
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Это враги России за деньги Госдепа жгут наши родные хаты.
а штоп у нас где?
По делам узнаешь их?
Думаете это его рук дело? Он ведь кажется в Симферополе осел.