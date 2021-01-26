26.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Апокалипсис в Ялте: прогремел взрыв на подстанции и оставил весь город без света. Шокирующее видео

15:00 26.01.2021 Фото: Скриншот видео
4 0

В городе также перезапускают котельные после отключения электричества.

% name% title
В Ялте заканчивают устранять последствия короткого замыкания на подстанции в посёлке Массандра.

Аварийное отключение подстанции — звучит достаточно скучно. А вот выглядит нет. Вчера под Ялтой случилось короткое замыкание на электросетях из-за непогоды — город погрузился во тьму.

взрыв на подстанции замыкание ялта
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жесть?

Аноним, 26 января 2021 15:17
Нет-нет, это не Саяно-Шушенский Чубайс прогремел. И не очередное разгильдяйство и воровство.
Это враги России за деньги Госдепа жгут наши родные хаты.
Эх, 26 января 2021 15:42
"Шутник", прочитай ещё раз внимательней - короткое замыкание на электросетях из-за непогоды.
Аноним, 26 января 2021 15:30
НВР:
а штоп у нас где?
Аноним, 26 января 2021 15:37
Его наградили за бердскую аварию путевкой в Крым.
По делам узнаешь их?
Думаете это его рук дело? Он ведь кажется в Симферополе осел.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
16:18 26-01-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Что собой на сегодняшний день представляет сквозная аналитика и кому следует ориентироваться в этой теме?
16:18 26-01-2021
Что собой на сегодняшний день представляет сквозная аналитика и кому следует ориентироваться в этой теме?
Госдума рассмотрит законопроект о "гаражной амнистии" и штрафы за пропаганду закиси азота
16:15 26-01-2021
Госдума рассмотрит законопроект о
БердскИзбавилась от ребенка 12-летняя девочка в Новосибирской области, подтвердил Минздрав
16:15 26-01-2021
Избавилась от ребенка 12-летняя девочка в Новосибирской области, подтвердил Минздрав
«Новость меня ошарашила»: звезда Comedy Woman Елена Борщева о смерти комика Шаляпина
16:03 26-01-2021
«Новость меня ошарашила»: звезда Comedy Woman Елена Борщева о смерти комика Шаляпина
Украли и проели 112 000 рублей чиновники из Новосибирской области
16:00 26-01-2021
Украли и проели 112 000 рублей чиновники из Новосибирской области
"Кадры из фильма ужасов": подробности зверского нападения на 14-летнего Юрия в Париже
15:59 26-01-2021
Напал с ножом на трех россиянок сборщик мусора в Стамбуле
15:57 26-01-2021
Напал с ножом на трех россиянок сборщик мусора в Стамбуле
Индексация пособий 2021: кому и на что рассчитывать с 1 февраля
15:50 26-01-2021
Индексация пособий 2021: кому и на что рассчитывать с 1 февраля
Осудят за нарушение тайны телефонных звонков двух детективов в Новосибирске
15:48 26-01-2021
Осудят за нарушение тайны телефонных звонков двух детективов в Новосибирске