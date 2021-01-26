Апокалипсис в Ялте: прогремел взрыв на подстанции и оставил весь город без света. Шокирующее видео

15:00 26.01.2021 Фото: Скриншот видео 4 0

В городе также перезапускают котельные после отключения электричества.

В Ялте заканчивают устранять последствия короткого замыкания на подстанции в посёлке Массандра. Аварийное отключение подстанции — звучит достаточно скучно. А вот выглядит нет. Вчера под Ялтой случилось короткое замыкание на электросетях из-за непогоды — город погрузился во тьму.



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