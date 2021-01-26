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Украли и проели 112 000 рублей чиновники из Новосибирской области

16:00 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Они предоставили в отчетных документах заведомо ложные сведения.

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В прокуратуре города Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении сотрудниками казначейства денежных средств

Заместитель прокурора города Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников управления Федерального казначейства по Новосибирской области.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с июня по июль 2019 года сотрудники казначейства похитили излишне полученные денежные, выделенные им межрегиональным филиалом ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» в г. Новосибирске для оплаты командировочных расходов на проживание.

Они предоставили в отчетных документах заведомо ложные сведения, причинив своими действиями ущерб государству на общую сумму свыше 112 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

коррупция хищение
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