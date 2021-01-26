Меньше 19 000 случаев коронавируса выявили за сутки на 26 января в России. Долгожданный спад

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 798 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 798 человека

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 241 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1933 (10,6%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,04%

2. Республика Алтай 0,1%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область 0,2%В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 756 931 случаев (+0,49%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 798 человека:

Москва — 5572

Санкт-Петербург — 2422

Московская область — 1202

Нижегородская область — 476

Челябинская область — 442

Свердловская область — 370

Ивановская область — 350

Хабаровский край — 346

Иркутская область — 319

Ростовская область — 318

Смоленская область — 298

Архангельская область — 297

Красноярский край — 294

Ставропольский край — 293

Мурманская область — 289

Псковская область — 287

Кировская область — 281

Приморский край — 279

Вологодская область — 273

Пермский край — 268

Самарская область — 261

Краснодарский край — 260

Саратовская область — 259

Тверская область — 255

Волгоградская область — 250

Республика Карелия — 249

Забайкальский край — 245

Новгородская область — 238

Белгородская область — 233

Ульяновская область — 231

Воронежская область — 221

Ленинградская область — 215

Омская область — 210

Ханты-Мансийский автономный округ — 209

Ямало-Ненецкий автономный округ — 205

Тульская область — 197

Республика Башкортостан — 197

Новосибирская область — 197

Удмуртская Республика — 183

Республика Крым — 182

Пензенская область — 182

Ярославская область — 181

Тамбовская область — 175

Республика Коми — 175

Алтайский край — 170

Кемеровская область — 169

Оренбургская область — 163

Чеченская Республика — 156

Республика Калмыкия — 145

Тюменская область — 145

Республика Дагестан — 142

Брянская область — 140

Липецкая область — 137

Амурская область — 136

Калужская область — 133

Орловская область — 131

Курская область — 127

Республика Ингушетия — 127

Томская область — 124

Республика Бурятия — 122

Владимирская область — 120

Республика Саха (Якутия) — 114

Калининградская область — 112

Рязанская область — 98

Республика Чувашия — 93

Астраханская область — 91

Севастополь — 91

Костромская область — 90

Республика Татарстан — 90

Курганская область — 90

Республика Хакасия — 90

Кабардино-Балкарская Республика — 79

Республика Мордовия — 78

Сахалинская область — 73

Карачаево-Черкесская Республика — 67

Республика Северная Осетия - Алания — 64

Камчатский край — 62

Республика Адыгея — 44

Республика Марий Эл — 41

Магаданская область — 24

Республика Алтай — 14

Республика Тыва — 10

Еврейская автономная область — 6

Ненецкий автономный округ — 2

Чукотский автономный округ — 2