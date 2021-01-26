Меньше 19 000 случаев коронавируса выявили за сутки на 26 января в России. Долгожданный спад

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 241 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1933 (10,6%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва 0,04%
2. Республика Алтай 0,1%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область 0,2%В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 756 931 случаев (+0,49%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 798 человека:
Москва — 5572
Санкт-Петербург — 2422
Московская область — 1202
Нижегородская область — 476
Челябинская область — 442
Свердловская область — 370
Ивановская область — 350
Хабаровский край — 346
Иркутская область — 319
Ростовская область — 318
Смоленская область — 298
Архангельская область — 297
Красноярский край — 294
Ставропольский край — 293
Мурманская область — 289
Псковская область — 287
Кировская область — 281
Приморский край — 279
Вологодская область — 273
Пермский край — 268
Самарская область — 261
Краснодарский край — 260
Саратовская область — 259
Тверская область — 255
Волгоградская область — 250
Республика Карелия — 249
Забайкальский край — 245
Новгородская область — 238
Белгородская область — 233
Ульяновская область — 231
Воронежская область — 221
Ленинградская область — 215
Омская область — 210
Ханты-Мансийский автономный округ — 209
Ямало-Ненецкий автономный округ — 205
Тульская область — 197
Республика Башкортостан — 197
Новосибирская область — 197
Удмуртская Республика — 183
Республика Крым — 182
Пензенская область — 182
Ярославская область — 181
Тамбовская область — 175
Республика Коми — 175
Алтайский край — 170
Кемеровская область — 169
Оренбургская область — 163
Чеченская Республика — 156
Республика Калмыкия — 145
Тюменская область — 145
Республика Дагестан — 142
Брянская область — 140
Липецкая область — 137
Амурская область — 136
Калужская область — 133
Орловская область — 131
Курская область — 127
Республика Ингушетия — 127
Томская область — 124
Республика Бурятия — 122
Владимирская область — 120
Республика Саха (Якутия) — 114
Калининградская область — 112
Рязанская область — 98
Республика Чувашия — 93
Астраханская область — 91
Севастополь — 91
Костромская область — 90
Республика Татарстан — 90
Курганская область — 90
Республика Хакасия — 90
Кабардино-Балкарская Республика — 79
Республика Мордовия — 78
Сахалинская область — 73
Карачаево-Черкесская Республика — 67
Республика Северная Осетия - Алания — 64
Камчатский край — 62
Республика Адыгея — 44
Республика Марий Эл — 41
Магаданская область — 24
Республика Алтай — 14
Республика Тыва — 10
Еврейская автономная область — 6
Ненецкий автономный округ — 2
Чукотский автономный округ — 2