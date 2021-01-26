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«Сибирь» - «Нефтехимик»: где и во сколько смотреть матч 26 января

16:48 26.01.2021 Фото: novos.mk.ru
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Новосибирцы смогут взять реванш за обидное поражение на выезде.

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«Сибирь», как и «Нефтехимик», практически лишились шансов на выход в плей-офф

Новосибирский ХК «Сибирь» проведет домашний матч против «Нефтехимика» из Нижнекамска.

Трансляцию матча покажет телеканал ОТС, начало в 19:30 по новосибирскому времени.

«Матч команд, которые фактически лишились всякой турнирной мотивации, будет носить полутоварищеский характер. С той лишь разницей, что на «Сибирь» всё-таки придёт какое-то количество болельщиков, и играть совсем уж спустя рукава будет не комильфо. Ожидаю довольно расхлябанный хоккей с большом количеством ошибок и заброшенных шайб. Ну и когда, если не сейчас, обкатывать молодёжь? Предположу, что в составе появится Дмитрий Овчинников. «Нефтехимик» – тот соперник, в матче с которым можно не бояться выпускать своего главного проспекта», - сообщил Ерыкалов, его цитирует Telegram-канал «Славься Сибирь».

матч хоккей шайба
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