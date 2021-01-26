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Модная, оригинальная бижутерия: что сейчас в тренде и какие сюрпризы из аксессуаров приготивили дизайнеры в 2021 году?

16:26 26.01.2021
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В 2021 году бижутерия становится очень востребованной, причем дизайнеры предлагают даже интересные новинки, выполненные в различных стилях.

В 2021 году бижутерия становится очень востребованной, причем дизайнеры предлагают даже интересные новинки, выполненные в различных стилях. Например, модная бижутерия может выполняться в таких стилях, как гранж, панк и рок, природная тематика, этно, хай-тек. Как можно понять, дизайнерские направления бывают разными, поэтому желательно четко понимать, на каком варианте рационально остановить свой выбор. Итак, в любом случае, чтобы купить бижутерию в первую очередь необходимо перейти на специализированный сайт. Там можно присмотреть абсолютно все виды бижутерии, которые действительно модные и только из последних коллекций новоиспеченных дизайнеров. Помимо этого, каждый может приобрести что-то для себя в онлайн-режиме, ведь это значительно экономит время современным людям.

На что именно стоит обратить особое внимание при выборе бижутерии?

В наши дни бижутерия может соответствовать следующим трендам:

  1. Активное применение жемчуга. Бижутерия может быть выполнена с применением жемчуга и в различных стилях, в том числе ретро, модерн.
  2. Сюрреализм. Бижутерия может быть оригинальной и необычной. Среди отличий можно отметить парадоксальные решения, необычные рисунки и даже рваные линии. Если правильно выбрать украшения, то их можно удачно вписать в создаваемый образ.
  3. Стили гранж, панк и рок. В этом случае массивные украшения могут визуально напоминать булавки и застежки.
  4. Анимализм. Украшения могут отличаться изображением животных. Более того, в таком стиле могут быть выполнены кольца, сережки и броши.
  5. Многоярусность. Если выбираются цепочки или бусы, то они могут отличаться наличием подвесок или разной длиной.
  6. Бижутерия из металла. Основное отличие - реализация строгих геометрических форм.

Успешный выбор бижутерии очень значим, ведь украшения должны идеально подходить для создания стильного, красивого образа. В любом случае для тех, кто не особо любит золото и серебро, другие украшения подобного типа всегда подойдет простенькая, но в то же время стильная бижутерия, которая дополнит любой образ.

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