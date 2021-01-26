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Индексация выплат и пособий: Что еще ждет россиян с 1 февраля 2021

20:40 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Соцсети обяжут выявлять и блокировать информацию об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, призывы к массовым беспорядкам и другую.

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Для многих год начнется с долгожданной индексации

Какие изменения произойдут в жизни россиян с февраля 2021 года, рассказали в Госдуме.

1 февраля

Индексация социальных выплат

Будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации.

Это касается в том числе пособий, установленных Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России и некоторые другие категории льготников.

«Несмотря на дефицит бюджета, все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. И это очень важно», — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин. «Те шаги, которые были предприняты ранее Президентом по созданию резервов, позволяют нам решать все проблемы по защите человека, оказанию социальной помощи», — сказал он.

*Согласно проекту постановления Правительства, планируется, что в этом году размер индексации составит 4,9 %.

Порядок вступления нормативных актов

Нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств должны подготавливаться по новым правилам. Положения актов теперь должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования.

Могут быть исключения, установленные ФЗ или международным договором РФ.

Обязанность соцсетей блокировать противозаконный контент

Соцсети обяжут выявлять и блокировать противоправную информацию, например данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам.

При этом санкции для тех, кто откажется это делать, не предусмотрены, а пользователи, чьи страницы были заблокированы, смогут обжаловать решение.

Новые нормы для паевых инвестиционных фондов

С 1 февраля 2021 года требования к правилам доверительного управления ПИФом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, устанавливаются ЦБ.

В доверительное управление ПИФом кроме денег может быть передано иное имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией, если такая возможность предусмотрена правилами доверительного управления ПИФом.

Также пайщики биржевых паевых инвестиционных фондов и вкладчики ПИФов, доступных только для квалифицированных инвесторов, при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество в состав фонда (например, недвижимость).

Новые чеки для ИП

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Теперь им необходимо указывать в кассовом чеке наименование товаров (работ, услуг), их количество и цену.

Нововведение затронет в основном малый бизнес, небольшие магазины и предприятия в сфере услуг.

2 февраля

Новые правила аккредитации арбитражных управляющих в деле о банкротстве застройщика

Появляются новые условия аккредитации Фондом защиты прав дольщиков арбитражных управляющих, а также ее продления.

Например, это осуществление обязанностей арбитражного управляющего в процедуре, применяемой в деле о банкротстве застройщика, в отношении не менее двух (ранее — трех) застройщиков, а также обязательное прохождение обучения по утвержденной Фондом программе.

2021 выплаты законы нормы февраль чеки Госдума
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