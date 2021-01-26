Погибли двое из-за падения башенного крана. СК возбудил уголовное дело

В результате инцидента от полученных травм на месте скончались 54-летняя женщина-крановщик и 68-летний директор субподрядной организации.

Место происшествия

Следственное управления СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек из-за падения башенного крана на стройплощадке в Краснодаре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что, по предварительным данным, вечером 25 января на строительном объекте, расположенном на 1-м Лиговском проезде, произошло разрушение одной из секций башенного крана и его обрушение. В результате инцидента от полученных травм на месте погибла 54-летняя женщина-крановщик и 68-летний директор субподрядной организации. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

"В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия. Изымается строительная, техническая, проектная и иная документация, отражающая порядок эксплуатации башенного крана. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе порядок соблюдения правил безопасности на объекте", - добавили в пресс-службе.