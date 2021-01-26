Планы по дорожному строительству до 2030 году назвал Путин на открытии транспортной развязки под Москвой

К 2024 году мы планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 85 процентов дорог довести до нормативного состояния. География самая широкая – от Дальнего Востока до Калининграда и до Крыма.

С участниками строительства транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М10 «Россия» и улицы Репина в Химках.

Глава государства 26 января принял участие в открытии транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М10 «Россия» и улицы Репина в Химках, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин кратко побеседовал с участниками строительства новой развязки и ознакомился с информацией о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Химок и Московской области.

Строительство путепровода осуществлено в соответствии с поручением Президента по итогам посещения «НПО Энергомаш» 12 апреля 2019 года. Реализация объекта выполнена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Основная задача развязки – соединить «старые» и «новые» Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города.

Общая площадь транспортной развязки – порядка 40 тысяч квадратных метров. Протяжённость основного хода составляет 0,8 километра с путепроводом, длина которого – 158 метров. Число полос движения по основному ходу – от 2 до 5 с расчётной скоростью движения 70 километров в час.

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Выдержки из беседы с участниками строительства Репинской транспортной развязки

В.Путин: Хочу поблагодарить вас за результат работы – замечательный, для города очень важный и для работников «Энергомаша» – это одно из крупнейших предприятий отрасли. От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь. Вы и сами это видите, понимаете. Добираться было трудно, даже работникам «Энергомаша», много нужно было тратить времени.

Вы знаете – может быть, знаете, может быть, нет, но я скажу – Химки разделены дорогой, Ленинградкой. С одной стороны 100 тысяч проживают, с другой стороны 60 тысяч. И людям, конечно, очень тяжело было добираться, только один переход был. Сейчас ситуация поменялась благодаря вашим усилиям.

И в целом, надо сказать, за прошлый год дорожники – как в таких случаях говорят, хочу в вашем лице всех поблагодарить, потому что выполнили практически все планы 2020 года. Мы вновь ввели, по-моему, 915 километров новых дорог, 7775 километров отремонтировали – это федеральные дороги, а региональные – в два раза больше и по первому, и по второму показателю. И благодаря тому, что мы прислушивались к рекомендациям врачей, эпидемиологов, мы не стали останавливать дорожное строительство: во-первых, все выполнили, во-вторых, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили и дороги построили.

Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству и по «сшиванию» страны у нас большие. Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будут ритмично выделяться.

К 2024 году мы планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 85 процентов дорог довести до нормативного состояния, а к 2030 году еще 51 агломерация должна быть приведена в такое же состояние, то есть 85 процентов дорог должны быть приведены в нормативное состояние. Это очень большой объем работы, причем по всей стране. География самая широкая – от Дальнего Востока до Калининграда и до Крыма.

Поэтому вам спасибо большое. И хочу вам пожелать успехов.

Я.Лопухова: Владимир Владимирович, руководство «НПО Энергомаш» просит передать слова благодарности Вам, руководству Московской области и строителям за то, что развязка построена. Спасибо вам огромное. Это замечательное событие для всех нас.

В.Путин: Хочу со своей стороны пожелать Вам успехов – производственных, прежде всего, и личных.

«Энергомаш» – одно из ведущих предприятий отрасли, мы все ждем от вас значимых результатов. Вам спасибо большое.