Как отличается прожиточный минимум в среднем по России и в Москве

Для трудоспособного населения минимум для среднестатистического россиянина составляет 12 542 рубля, для пенсионеров — 9 519 , детей — 11 580 рублей, сообщил Минтруд.

В России определили прожиточный минимум за третий квартал 2020 года

Величина прожиточного минимума в целом по России за третий квартал 2020 года составила 11 606 рубля. Об этом говорится в приказе Министерства труда и соцзащиты за подписью главы ведомства Антона Котякова. Документ опубликован 26 января на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить по согласованию с министерством экономического развития РФ и министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за III квартал 2020 года на душу населения 11 606 рублей, для трудоспособного населения — 12 542 рубля, для пенсионеров — 9 519 рублей, детей — 11 580 рублей», — говорится в документе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об установлении в городе прожиточного минимума на душу населения в 2021 году на уровне 18 029 рублей. Кроме того, уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, а для несовершеннолетних детей — 15 582 рубля.