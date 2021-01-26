С каких выплат не имеют право взыскивать долги и сколько оставят должнику "на пропитание"

Парламентарии ожидают, что законопроект защитит не только социально уязвимых россиян, например пенсионеров, инвалидов, но и тех, кто не получает соцподдержку от государства.

Государство не оставит должника без средств к существованию

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу «Единой России» о защите минимального дохода должников от списания судебными приставами. Об этом 26 января сообщила пресс-служба соавтора законопроекта, члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева. «Парламентская газета» выяснила, какие доходы должников не арестуют.

Минимальный доход гарантируют каждому

Удерживать деньги на банковских счетах можно лишь на основании постановления пристава или по исполнительным документам, представленным взыскателем. Эти средства нужны, чтобы исполнить решение суда, взыскать деньги в пользу человека или организации, либо в доход бюджета. В постановлении пристав указывает размер суммы, который необходимо списать со счёта должника.

При этом в Законе «Об исполнительном производстве» сказано, что удержать с него могут не более 50 процентов заработной платы и иных доходов. Но, как отметил член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, если зарплата человека равна прожиточному минимуму, то списание её половины означает, что должник остаётся без средств к существованию. То же касается пенсий. Поэтому парламентарии решили, что даже при наличии долгов россиян нельзя лишать минимального дохода хотя бы на уровне прожиточного минимума, и такая сумма должна быть на их счёте ежемесячно.

Напомним, что в 2021 году прожиточный минимум составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

«Суть наших поправок заключается в следующем: если в отношении человека возбудили дело, связанное со списанием его средств за долги, то он сможет обратиться в Федеральную службу судебных приставов, — пояснял Исаев. — Там ему должны разъяснить, что у него есть право защитить положенный ему прожиточный минимум».

Затем, по словам депутата, должник укажет приставам один счёт в одном банке, на котором ему и будут оставлять установленную законом сумму. А все остальные средства могут подлежать списанию, добавил он.

Парламентарии ожидают, что законопроект защитит не только социально уязвимых россиян, например пенсионеров, инвалидов, но и тех, кто не получает соцподдержку от государства. Исаев также сообщил, что документ с учётом предложений Правительства внесут в Госдуму в ближайшее время, а принять его планируют в весеннюю сессию.

А алименты не трогать!

В Законе «Об исполнительном производстве» приведён обширный перечень социальных выплат, с которых пристав не имеет права взыскивать долг. В их число входят алименты, детские пособия, материнский капитал, трудовые компенсации — командировочные, подъёмные, материальная помощь. Неприкосновенны выплаты по потере кормильца, компенсации вреда здоровью, деньги, которые положены родственникам погибших, социальное пособие на погребение и многие другие виды социальной поддержки.

Однако пристав не может и не знать, с каких средств человека он списывает долг. С 1 июля 2020 года вступили в силу поправки, согласно которым работодатели и другие лица, которые осуществляют выплаты должнику, должны указывать код дохода в документе на платёж. Например, код «2» — это как раз те социальные выплаты, которые нельзя взыскивать в счёт долга. В свою очередь, банки, получив документы от пристава, обязаны произвести расчёт суммы, которую можно взыскать или арестовать. В этом же расчёте должны быть отражены суммы, которые запрещены к взысканию.

Помимо этого сам должник может уведомить пристава о наличии у него социальных выплат с приложением подтверждающих документов. Их, соответственно, трогать никто не станет.