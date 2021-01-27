Как по дате рождения определить своего ангела-хранителя

Благодаря дате рождения люди могут узнать своего ангела-хранителя. Это поможет им правильно, обратится к Высшим силам. Чтобы рассчитать, к какому ангелу-хранителю относится человек по дате рождения, советуют сложить все числа. Если число получилось двухзначное, стоит сложить снова.
Единица Огненный ангел
Возможность его безграничная, обладает особой силой и энергией. Притягивает положительные мысли, улучшает самочувствие, влияет на удачу и будущее. Огненный ангел уберегает от всех невзгод и плохого самочувствия. Помогает в любой экстремальной ситуации.
Двойка — Святой ангел
Люди готовы к новым подвигам, способны быть у всех на виду. Ангел помогает людям воплотить заветные мечты в реальность, улучшают самочувствие, уберегают от невзгод и неудач. Если люди обладают слабым духом, то благодаря Святому ангелу, начинают мыслить положительно.
Три — Светлый ангел
Если у человека по всему телу родинки, или же на лице, значит ангел — хранитель прикасается к человеку. Помогает обрести спокойствие, улучшает самочувствие, борется на негативными мыслями. Ангела можно увидеть в зеркале, или почувствовать его прикосновения.
Четыре — Воздушный ангел
Проявляет себя при помощи воздуха, ветра, шорохов. Приходит на помощь только тогда, когда его просят об этом.
Пять — Мудрый ангел
Помогает людям в бизнесе, в учебе, притягивает к человеку финансовую удачу и счастье.
Шесть — Ангел силы, воли и энергии
Помогает людям в борьбе со злом. Избавляет от ненависти и неудачи.
Семь — Ангел искусства и творчества
Улучшает настроение, избавляет от плохих мыслей. Помогает преуспеть в разной сфере деятельности.
Восемь — Ангел энергии
Требует, чтобы с ним общались и рассказывал и все неудачи. Благодарили за помощь.
Девять Ангел гармонии
Помогает людям в любовных отношениях обрести счастье, положительные эмоции, избавляет от ненависти.
Источник: rsute.ru