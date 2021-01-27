Как по дате рождения определить своего ангела-хранителя

Чтобы рассчитать, к какому ангелу-хранителю относится человек по дате рождения, советуют сложить все числа.

Каждого с рождения оберегает ангел—вам будет полезно узнать какой именно, чтобы знать свои сильные стороны

Благодаря дате рождения люди могут узнать своего ангела-хранителя. Это поможет им правильно, обратится к Высшим силам. Чтобы рассчитать, к какому ангелу-хранителю относится человек по дате рождения, советуют сложить все числа. Если число получилось двухзначное, стоит сложить снова.

Единица Огненный ангел

Возможность его безграничная, обладает особой силой и энергией. Притягивает положительные мысли, улучшает самочувствие, влияет на удачу и будущее. Огненный ангел уберегает от всех невзгод и плохого самочувствия. Помогает в любой экстремальной ситуации.

Двойка — Святой ангел

Люди готовы к новым подвигам, способны быть у всех на виду. Ангел помогает людям воплотить заветные мечты в реальность, улучшают самочувствие, уберегают от невзгод и неудач. Если люди обладают слабым духом, то благодаря Святому ангелу, начинают мыслить положительно.

Три — Светлый ангел

Если у человека по всему телу родинки, или же на лице, значит ангел — хранитель прикасается к человеку. Помогает обрести спокойствие, улучшает самочувствие, борется на негативными мыслями. Ангела можно увидеть в зеркале, или почувствовать его прикосновения.

Четыре — Воздушный ангел

Проявляет себя при помощи воздуха, ветра, шорохов. Приходит на помощь только тогда, когда его просят об этом.

Пять — Мудрый ангел

Помогает людям в бизнесе, в учебе, притягивает к человеку финансовую удачу и счастье.

Шесть — Ангел силы, воли и энергии

Помогает людям в борьбе со злом. Избавляет от ненависти и неудачи.

Семь — Ангел искусства и творчества

Улучшает настроение, избавляет от плохих мыслей. Помогает преуспеть в разной сфере деятельности.

Восемь — Ангел энергии

Требует, чтобы с ним общались и рассказывал и все неудачи. Благодарили за помощь.

Девять Ангел гармонии

Помогает людям в любовных отношениях обрести счастье, положительные эмоции, избавляет от ненависти.

Источник: rsute.ru