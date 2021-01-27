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Электромобиль за 220 тыс. руб. пообещали сделать в Японии

17:20 27.01.2021 Фото: TASS/ZUMA/Aditya Irawan
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Такие доступные автомобили помогут буквально взорвать рынок легковушек, увеличив годовые продажи с нынешних 90 миллионов до 300 миллионов штук.

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В качестве примера Нагамори привел китайский электромобиль Wuling, который производитель удешевил до 4 300 долларов

Исполнительный директор японского производителя электродвигателей Nidec Сигенобу Нагамори предрек появление на рынке сверхдоступных электромобилей.

В качестве примера Нагамори привел китайский электромобиль Wuling, который производитель удешевил до 4 300 долларов. В Китае этот электрокар уже обогнал по продажам Tesla.

Глава японской компании полагает, что в ближайшем будущем могут появиться электромобили, по цене ниже 3 000 долларов (около 220 000 рублей), передает Nikei.

Такие доступные автомобили помогут буквально взорвать рынок легковушек, увеличив годовые продажи с нынешних 90 миллионов до 300 миллионов штук.

Ранее стало известно, что правительство Японии планирует прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей к середине 2030-х годов.

Источник: m24.ru
$3000 бюджетный автомобиль доступные авто электромобиль
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От редакции

Если доступные новинки все-таки появятся на рынке, будете ли покупать?

Аноним, 27 января 2021 17:43
НВР:
Если появятся доступные мобильчики - да, будем покупать.

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